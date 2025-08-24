Kako je saopšteno iz Uprave policije, incident se dogodio jutros oko 03:20 časova, kada je 27-godišnji S.B. remetio javni red i mir vikom i galamom.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor jutros su uhapsili državljanina Srbije S.B. zbog fizičkog napada na više policijskih službenika na Trgu od oružja u Starom gradu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, incident se dogodio jutros oko 03:20 časova, kada je 27-godišnji S.B. remetio javni red i mir vikom i galamom.

“Policajci su mu izdali upozorenje i naređenje da prestane, ali se S.B. oglušio i uputio im uvredljive i prijeteće riječi, prijeteći po njihov život i tijelo. U nastavku incidenta, osumnjičeni je fizički napao jednog policijskog službenika udarcem u ruku, a drugom zadavao udarce nogom u leđa, dok su prilikom smještaja u službeno vozilo dvojici policajaca nanesene povrede u predjelu nogu i glave. Sve povrede su konstatovane u ljekarskim izvještajima”, naveli su iz policije.

Tokom zadržavanja u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti, S.B. je udarcima glavom i nogama oštetio vrata pritvorske jedinice, što je dokumentovano fotoelaboratom.

Osumnjičeni je odbio testiranje na alkohol i psihoaktivne supstance.

Državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru odobrio je hapšenje S.B. zbog sumnje da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

S.B. će danas uz krivičnu prijavu biti sproveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.