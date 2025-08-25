Beograđanin M.B. (45) uhapšen je zbog eksplozije ronilačke boce, koja se dogodila u nedjelju na plaži Ploče u Budvi.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako je saopšteno iz Uprave policije, kotorska policija je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu, uhapsila M.B. koji se sumnjiči za teška djela protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja.

M.B. je, kako se sumnja, krivična djela koja mu se stavljaju na teret izvršio tako što je opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom izazvao opasnost za život ili tijelo ljudi na jednoj plaži u mjestu Krimovica, dok se bavio bez registracije ili odobrenja privrednom ili drugom djelatnošću, te je usljed toga nastupila teška tjelesna povreda jedne maloljetne osobe.

Iz policije navode da je juče u blizini plaže u mjestu Krimovica došlo do eksplodiranja boce za ronjenje, dok su prilikom detonacije fragmenti boce na većoj udaljenosti pogodili oštećenog stranog državljanina u predjelu ruke. Njemu je amputirana šaka.

Ta osoba je, dodaju u saopštenju, prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći, dok su se zbog lakših tjelesnih povreda usljed detonacije, na ukazivanje ljekarske pomoći javile još dvije osobe.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je izašao na lice mjesta gdje je u prisustvu vještaka mašinske struke izvršen uviđaj. Nakon niza preduzetih aktivnosti, te naloga postupajućeg tužioca, M.B. je uhapšen”, zaključuju iz policije.