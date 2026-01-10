Proizvodnja naoružanja za izvoz biće dozvoljena samo uz važeće ugovore i izvoznu dozvolu, a zakon izričito zabranjuje proizvodnju oružja čija je upotreba zabranjena međunarodnim ugovorima ili koja može ugroziti nacionalnu bezbjednost.

Izvor: YouTube/Screenshot/A BIT ABOUT EVERYTHING

Predlog Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, koji je pripremila Vlada, uvodi strogo kontrolisan sistem razvoja, proizvodnje i izvoza vojne opreme u Crnoj Gori, sa ciljem jačanja nacionalne bezbjednosti, sprečavanja zloupotreba i usklađivanja sa međunarodnim obavezama države.

U dokumentu se navodi da su za kršenje zakonskih odredbi predviđene kazne od 500 do 20.000 eura za pravna lica, dok odgovorna lica mogu biti sankcionisana iznosima od 1.000 do 2.000 eura.

Zakonom se jasno razdvaja proizvodnja naoružanja za potrebe Vojske Crne Gore, policije i službi bezbjednosti od proizvodnje namijenjene izvozu, uz precizno definisane procedure i pojačan nadzor. Proizvodnjom naoružanja moći će da se bave isključivo pravna lica sa posebnom dozvolom Ministarstva nadležnog za poslove ekonomije.

„Dozvola se izdaje na period od deset godina i mogu je dobiti privredna društva ili naučnoistraživačke ustanove registrovane u Crnoj Gori“, navodi se u Predlogu.

Za potrebe odbrane države proizvodnja će se obavljati isključivo na osnovu ugovora sa Ministarstvom odbrane, dok će se za policiju i službe bezbjednosti zaključivati posebni ugovori sa resorom unutrašnjih poslova.

Proizvodnja naoružanja za izvoz biće dozvoljena samo uz važeće ugovore i izvoznu dozvolu, a zakon izričito zabranjuje proizvodnju oružja čija je upotreba zabranjena međunarodnim ugovorima ili koja može ugroziti nacionalnu bezbjednost.

„Svaki proizvođač dužan je da dostavi petogodišnji plan proizvodnje, koji obuhvata vrste i količine naoružanja, tehnološke postupke, kadrove, objekte i planirana tržišta“, ističe se u dokumentu.

Proizvodnja će se obavljati isključivo prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, dok su strane investicije dozvoljene samo uz prethodnu bezbjednosnu provjeru i saglasnost nadležnih organa.

„Nadzor nad primjenom zakona vršiće Ministarstvo, uz redovne zajedničke inspekcijske kontrole“, navodi se u Predlogu.

Predlagači ističu da je cilj zakona potpuna kontrola vojne industrije, veća transparentnost i bezbjednost, kao i usklađivanje domaćih propisa sa međunarodnim standardima koje Crna Gora poštuje.