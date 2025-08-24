Policijski služenici Stanice granične policije Podgorica su na graničnom prelazu kontrolisali vozača S.X.(41) državljanina Republike Albanije

Službenici Sektora granične policije su na graničnom prelazu Božaj, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, lišili slobode lice koje se potražuje po međunarodnoj potjernici Interpola, saopšteno je iz Uprave policije.

Policijski služenici Stanice granične policije Podgorica su na graničnom prelazu kontrolisali vozača S.X.(41) državljanina Republike Albanije, za kojeg je provjerom podataka kroz elektronske evidencije utvrđeno da se potražuje od strane NCB Interpola Brisel.

Provjerom je potvrđeno da je za S.X. na snazi međunarodna potjernica raspisana 25.4.2025. godine zbog više krivičnih djela i to: stavljanje u promet opojnih droga, stvaranje kriminalne organizacije i falsifikovanje dokumenata.

Lice je predato na dalju nadležnost i postupanje Odjeljenju bezbjednosti Podgorica.