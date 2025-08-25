Vrhovni sud produžio je za još tri mjeseca pritvor albanskom državljaninu Eduardu Beriši (23), osumnjičenom za ubistvo sunarodnika Binaka Kabašaja, 29. maja u Podgorici.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vijeće tog suda odluku je donijelo na predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 21. avgusta, kako prenose "Vijesti".

"Okrivljenom B.E. pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo. Pritvor okrivljenom produžen je zbog opasnosti od bjekstva, kao i radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka, a u pitanju je krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna i koje je posebno teško zbog načina izvršenja ili posljedica", saopštio je Vrhovni sud.

Beriši je pritvor određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 1. juna, a produžen rješenjem vijeća tog suda 26. juna, tako da mu po rješenju Vrhovnog suda pritvor može trajati do 29. novembra, kako prenose "Vijesti".