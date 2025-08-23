Iako ga je policija danima tražila, pa juče našla i uhapsila, postupajući viši tužilac naložio im je da puste člana organizovane kriminalne grupe Lazara Vukadinovića, kod kojeg je pronađena droga i da prijavu protiv njega podnesu u redovnom postupku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije juče je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva 16. avgusta, shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, kao i saglasnosti tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi Vukadinović, “član jedne organizovane kriminalne grupe, koji ovom prilikom nije zatečen na datoj lokaciji”, kako prenose "Vijesti".

“Tada su policijski službenici pretresom pronašli i oduzeli manju količinu opojne droge marihuana, opojne droge kokain, preko 43 grama MDMA i tablete s liste opijata. Za L. V. je tada raspisana potraga i on je danas lociran u Ulcinju, odakle je od strane službenika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj sproveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva na dalje postupanje”, kazali su juče zvanično iz Uprave policije.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, taj bjegunac lociran je i lišen slobode na Adi Bojani.

Iz UP objasnili su da su, nakon što je Vukadinović doveden u prostorije budvanske policije, o tome obavijestili tužioca.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama L. V. stiču elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te da se protiv ovog lica krivična prijava podnese u redovnom postupku”, piše u saopštenju, kako prenose "Vijesti".

Iz Uprave policije poručili su da njihovi službenici nastavljaju nesmanjenim intenzitetom planske aktivnosti usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa, njima bliska i operativno interesantna lica.

“U cilju održavanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta i očuvanja sigurnosti građana i turista koji borave u Crnoj Gori.”