Barska policija uhapsila je vozača P.P.(18) iz Budve, koji je preticao kolonu vozila i bježao policiji, i kod kojeg je pronađeno preko dva kilograma marihuane i oko 1000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, su juče, nakon kraće potjere, locirali i po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili vozača kod kojeg je pronađeno preko dva kilograma marihuane, vaga za precizno mjerenje i novac”, naveli su u saopštenju.

Protiv njega su, kako dodaju, podnijete i prijave zbog više počinjenih prekršaja – nezakonitog preticanja, vožnje bez vozačke dozvole, i nezaustavljanja po naređenju službenika policije.

“Naime, službenici saobraćajne policije u Baru su juče na magistralnom putu Podgorica-Bar u blizini tunela Raš zaustavili radi kontrole vozača P.P.(18) iz Budve, osobu blisku jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi, koji je upravljao vozilom marke VW Golf, podgoričkih registarskih oznaka”, pojasnili su.

Kako su kazali, prije okončanja službene radnje kontrole, P.P. je stavio vozilo u pogon, oglušio se o naređenje policijskog službenika da se zaustavi, i velikom brzinom pobjegao u pravcu tunela Sozina.

“Ubrzo su se potrazi za njim priključile i ostale policijske patrole, gdje je izvršenom širom pretragom terena u mjestu Gluhi Do locirano vozilo i P.P. kod kojeg su policijski službenici pregledom pronašli dvije pvc kesice sa sadržajem biljne materije nalik na marihuanu težine oko dva kilograma i 240 grama, vagu za precizno mjerenje i novac u iznosu od 990 eura”, naglasili su.

Kako su dalje naveli u saopštenju, nakon sprovedene kriminalističke obrade, sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se P.P. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Takođe, protiv P.P. su od strane policijskih službenika podnijete prekršajne prijave nadležnom sudu za prekršaje, zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, kao i tri prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, i to: upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita, upravljanje vozilom nakon isteka važnosti saobraćajne dozvole, te nepropisno preticanje kolone vozila”, istakli su.

Kako su zaključili, P.P. je u policijskim evidencijama označen kao osoba koja blisko sarađuje sa operativno interesantnim osobama i članovima organizovanih kriminalnih grupa.