Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva podnijeli su zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv I.K. zbog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, na štetu službenika Komunalne policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budvanska policija podnijela je prekršajne prijave protiv 42-godišnjeg I.K. iz Podgorice, koji boravi u Petrovcu, zbog ometanja i omalovažavanja službenika Komunalne policije tokom obavljanja njihovih službenih dužnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

Prema saopštenju Uprave policije, incident se dogodio 19. avgusta ispred jednog ugostiteljskog objekta u Petrovcu, kada su službenici Komunalne policije A.M., S.F., N.V. i N.M. postupali u skladu sa zakonom. Nakon prikupljenih obavještenja od oštećenih policajaca i samog I.K., postupajući tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru ocijenio je da u događaju nema elemenata krivičnog djela.

“Dodatno, 21. avgusta N.V. i A.S. iz Komunalne policije podnijeli su prijavu protiv I.K, navodeći da je u prostorijama Komunalne policije u Petrovcu uputio niz prijetećih i uvredljivih riječi prema službenicima dok su preduzimali službene mjere. I u ovom slučaju, tužilac je zaključio da nema elemenata krivičnog djela, a policija će podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka po članu 8 Zakona o javnom redu i miru”, istakli su iz policije.

Uprava policije apeluje na građane da poštuju rad službenika i da ne ometaju njihove dužnosti, naglašavajući da je zaštita javnog reda i sigurnosti zajednički interes.