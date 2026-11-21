U Tirani se večeras održava protest građana protiv vlade Albanije, a demonstranti su se nakon šetnje okupili ispred kancelarije premijera Edija Rame.

Izvor: Facebook printscreen /AP Youtube printscreen

Demonstranti su se večeras, nakon marša kroz nekoliko ulica Tirane, okupili na Bulevaru heroja nacije, u blizini kancelarije premijera Albanije Edija Rame. Protest za sada protiče mirno, bez zabilježenih sukoba sa policijom, prenosi Juronjuz Albanija.

Protest, koji su organizovali studenti, počeo je oko 14 časova okupljanjem ispred Ministarstva prosvjete, prenosi agencija Tačno.

Učesnici su potom prošli ulicom Mine Peza, gdje su se nakratko zaustavili u blizini policijske stanice, a zatim nastavili protestnu šetnju ulicama Kavaja i Mislim Širi.

Pored studenata, u protestu učestvuju i građani, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Današnji skup dio je širih protesta usmjerenih protiv vlade Albanije.