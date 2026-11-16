Albanski premijer Edi Rama pohvalio je napredak Crne Gore, ali i pozvao EU da svim zemljama kandidatima omogući punopravno članstvo kroz proces zasnovan na zaslugama.

Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Id 2023. veoma smo fokusirani na završetak pregovora sa EU. Srećan sam što mogu reći da smo tehnički sto posto tu, poručio je premijer Crne Gore Milojko Spajić na Forumu o proširenju EU koji se održava u Briselu, piše Pobjeda.

“Poslali smo pozicije za sva poglavlja Evropskoj komisiji. Sada sve zavisi od diplomatije i politike”, rekao je Spajić gostujući na panelu posvećenom proširenju.

Kako je kazao, Crna Gora sada mora ubijediti 27 članica da je u njihovom interesu da Crna Gora postane dio EU.

“To neće biti lako. Moramo naporno raditi i nadati se najboljem”, kazao je Spajić.

Albanski premijer Edi Rama naglasio je da mu je drago što je Crna Gora tu.

“Crna Gora je najmanja, ali takođe i predmet naše ljubomore”, naveo je on, rekavši da mu je čast što je danas u Briselu sa Spajićem.

Govoreći o članstvu Albanije u EU i modelu postepene integracije, koja isključuje punopravni članstvo, Rama je kazao da EU treba da primi Albaniju kao ravnopravnu članicu.

“Primite nas u EU. Nećemo biti sjajni, ali nećemo biti ni dosadni kao neke članice”, poručio je Rama.

Prema njegovim riječima Albanija se zalaže za proces zasnovan na zaslugama.

“Crna Gora će postati punopravna članica, šta je sa nas ostalih sedmoro Ursuline djece. Ne možete djecu da ostavite u dvorištu da se pripremaju, tada djeca mogu da vam odu. Šta ako se jedna kćerka zaljubi u ruskog mladića. U tim godinama oni Rusija izgleda privlačnije nego EU. Šta ako se jedno dijete okrene Kini. Ne brinite za Albaniju, mi smo tu, nismo okrenuti ni Rusiji ni Kini, ali želimo proces zasnovan na zaslugama”, rekao je Rama.