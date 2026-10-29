Poslanici opozicije u Albaniji omeli su rad sjednice parlamenta paleći baklje nakon višesedmičnih nasilnih demonstracija protiv vlasti koje su organizovali studenti tražeći ostavku premijera Edija Rame.
Članovi opozicione Demokratske partije Albanije blokirali su pristup podijumu kada je vršeno glasanje o nacrtu zakona o Centralnoj banci.
"Poslanici vladajuće stranke su kriminalci i oni su ti koji zaslužuju suzavac, gumene metke, razbijene lobanje i slomljene noseve, a ne mladi ljudi", rekao je lider opozicije Sali Beriša prije nego što mu je ugašen mikrofon.
Drugi članovi opozicije okružili su Berišu tokom govora i držali su fotografije demonstranata povrijeđenih od gumenih metaka. Pojedini poslanici držali su plave baklje - u boji njihove stranke.
Demonstracije predvođene studentima izazvane su nezadovoljstvom zbog korupcije vlasti, nedostatka radnih mjesta i slabih obrazovnih standarda od sredine ovog mjeseca potresaju Tiranu i zahvatile su i druge gradove.
Demonstranti koji zahtjevaju Raminu ostavku podmetnuli su požar u zgrade administracije i banke, razbijali su izloge prodavnica i kamenjem iz trotoara gađali su policiju.
Albanska Vlada usvojila je ranije paket mjera za suzbijanje nasilja na protestima, među kojima su i kazne do 500.000 leka, odnosno oko 5.500 eura.
Tokom ove sedmice, protesti su bili, uglavnom mirni a novi su planirani za vikend.
(Mondo)