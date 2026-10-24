U Tirani i drugim gradovima danas su najavljeni protesti studenata i građana koji traže ostavku premijera Edija Rame.

Izvor: Facebook printscreen

Albanski premijer Edi Rama ponovo je danas pozvao na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani i drugim albanskim gradovima, prenijela je agencija Tačno.

Rama je objavio video na Fejsbuku na kojem se vidi kameni sto ispred njegove kancelarije na kojem su postavljeni papiri na kojima piše "dijalog".

Rama je prethodnih dana postavio stolice i klupe ispred svog kabineta, pozivajući studente na dijalog, ali su oni odbili pozive.

U Albaniji će danas biti održani protesti u kojima je najavljeno učešće studenata, profesora, predstavnika sindikata, građana i političkih aktivista.

Očekuje se da će se nastavnici okupiti u 10.00 časova u blizini Politehničkog univerziteta u Tirani.

Albanski nezavisni sindikat umetnosti, kulture i medija takođe je najavio da će se pridružiti današnjem protestu u znak solidarnosti sa studentima i građanima.

Demokratska stranka Albanije pozvala je svoje aktiviste da se okupe danas u 12.00 časova u znak podrške studentskom protestu.

Studenti su zakazali protest u Tirani za 14.00 časova.

Oni traže Raminu ostavku, što je on odbacio prije nekoliko dana.