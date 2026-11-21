Generalni sekretar NATO Mark Rute poručio je tokom iznenadne posjete Varšavi da će Alijansa braniti svaki centimetar poljske teritorije.

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Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas u Varšavi da Alijansa garantuje da će saveznici, ukoliko bude potrebno, braniti svaki pedalj teritorije Poljske.

Rute je iznenada doputovao u Varšavu zbog incidenta od petka, kada su dvije ruske rakete i jedan dron ušli u vazdušni prostor Poljske. Ipak, kazao je da ne može garantovati da se takvi incidenti neće ponoviti.

„Mogu da vam garantujem da će NATO braniti svaki centimetar poljske teritorije“, kazao je Rute novinarima.

Zvanična Varšava upad dvije rakete i naprednog drona na mlazni pogon tumači kao namjernu provokaciju Rusije. Oni su se tokom intenzivnog napada na Ukrajinu srušili nekoliko desetina kilometara od poljsko-ukrajinske granice, u oblasti u kojoj saveznička Koalicija voljnih za Ukrajinu uvježbava eventualnu mirovnu misiju nakon završetka rata.

Rute je danas rekao da je istraga o ovom opasnom incidentu i dalje u toku i da je još rano za oštrije ocjene.

„Poljska je snažan saveznik, imate sjajnu vojsku, a sada moramo precizno da utvrdimo šta se dogodilo. Komandant NATO snaga u Evropi učiniće sve da utvrdi gdje se tačno nalazi prijetnja po naš sistem odvraćanja i da, ukoliko bude potrebno, uvede određene promjene“, rekao je Rute.

Rute je podsjetio da Rusija snosi ogromne troškove ratovanja, između ostalog i zbog podrške koju zapadni saveznici pružaju Ukrajini.

„Zahvaljujući našoj pomoći, Ukrajinci ubijaju ili ranjavaju do 50.000 ruskih vojnika mjesečno. To možemo uporediti sa 26.000 vojnika koje su Amerikanci izgubili u Vijetnamu tokom 14 godina“, rekao je Rute.

Govoreći o mogućem povlačenju američkih vojnika iz pojedinih djelova Evrope i ambiciji Poljske da na svojoj teritoriji dobije stalnu američku vojnu bazu, Rute je kazao da je to pitanje pregovora Varšave i Vašingtona, ali je istakao da NATO istovremeno štiti i teritoriju SAD-a.

(Beta/Mondo)