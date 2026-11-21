Vuk Kostić danas slavi 47. rođendan, a svojevremeno je bio u petogodišnjoj vezi sa glumicom Jelisavetom Orašanin, koja je kasnije ljubav pronašla pored Miloša Teodosića.

Izvor: Instagram

Glumac Vuk Kostić već godinama važi za jedno od prepoznatljivih imena domaće glumačke scene. Pored brojnih uloga, pažnju javnosti privlačio je i svojim ljubavnim životom. Iako privatnost uglavnom nastoji da sačuva od medija, njegova nekadašnja veza sa glumicom Jelisavetom Orašanin bila je veoma zastupljena u javnosti.

Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić bili su devet godina u braku, tokom kojeg su dobili dvoje djece, ćerku Petru i sina Bogdana.

Međutim, prije nego što je započela vezu sa Teodosićem, Jelisaveta je bila u ljubavnoj vezi sa kolegom Vukom Kostićem. U medijima su se svojevremeno pojavile spekulacije da je upravo košarkaš bio razlog njihovog raskida, ali ta priča nikada nije zvanično potvrđena.

Kostić je, međutim, nakon što je saznao za novu ljubav svoje bivše partnerke, o njoj i košarkašu imao samo lijepe riječi.

„Srećan sam zbog nje, mi smo prijatelji na prvom mjestu, toliko vremena smo proveli zajedno. Oni su slobodni ljudi, ovo je slobodna zemlja“, rekao je glumac svojevremeno.

Tokom veze, Jelisaveta i Vuk dali su i zajednički intervju za magazin „Story“, u kojem su govorili o ljubavi, pažnji i romantičnim gestovima. Tom prilikom otkrili su i da li skupocjeni pokloni mogu da nadomjeste svakodnevnu pažnju u vezi.

„Nijesam imao takva iskustva. Mislim da nijesam najbolji sagovornik da polemišem o konstantnoj pažnji i povremenim formalnim izrazima ljubavi“, rekao je Vuk, nakon čega je Jelisaveta iznijela svoj stav.

„Sve skupocjene poklone i romantične gestove dala bih za konstantnu pažnju. Formalnost prezirem“, istakla je glumica, a potom otkrila i šta ju je najviše privuklo kod Kostića.

Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić dok su bili zajedno

Izvor: Instagram

„Baš prije neko veče zaspala sam u dnevnoj sobi, a on me je odnio u krevet. Osvojio me je svojom iskrenošću, neposrednošću i duhovitošću“, priznala je Jelisaveta, na šta se Vuk nadovezao:

„Iznenadim je kada joj po povratku kući kažem da je volim, kao i svakodnevnom pažnjom. Bitno je da su ti trenuci spontani i iskreni“, objasnio je glumac, pa otkrio da ga je Jelisaveta osvojila sasvim jednostavnim gestom, odnosno rečenicom: „Drago mi je, ja sam Jelisaveta“.

Bivši partneri govorili su i o tome kako bi reagovali kada bi saznali da ih je voljena osoba prevarila. Oboje su bili saglasni da u takvoj situaciji ne bi bilo druge šanse.

„Istog trenutka bih ga ostavila“, rekla je Jelisaveta, sa čim se Vuk složio.

Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić dok su bili zajedno

Izvor: Instagram

"Tog trenutka bih je zaboravio", dodao je glumac.

Kostić je tada priznao i koliko je veza sa Jelisavetom uticala na njega.

"Otkako sam sa Jelisavetom, promenio sam se nabolje. U moj život je ušla u trenutku kada mi je bila potrebnija nego ja njoj. Umirila me je, ozdravila, a ja sam se ostavio nekih loših navika", zaključio je tada za "Story".