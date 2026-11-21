Na današnjim protestima širom Francuske zbog troškova života i studentskih prava okupilo se znatno manje ljudi nego prošle nedelje, ali su u više gradova ipak izbili sukobi sa policijom.

Izvor: FRED TANNEAU / AFP / Profimedia

Na današnjim protestima širom Francuske, organizovanim zbog rasta troškova života i studentskih prava, zabilježen je manji broj učesnika nego sedam dana ranije, što predstavlja određeno olakšanje za vladu nakon višenedjeljnih demonstracija.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, protestima širom zemlje prisustvovalo je 82.500 ljudi, od čega 21.500 u Parizu.

S druge strane, organizatori protesta procijenili su da je na ulicama bilo ukupno 150.000 demonstranata, uključujući 45.000 u francuskoj prijestonici.

Manje demonstranata, 70.000 pripadnika snaga bezbjednosti

Poređenja radi, na protestima održanim prethodne subote, 14. novembra, širom Francuske okupilo se 106.000 ljudi, među kojima 24.000 u Parizu, dok su organizatori procijenili da je broj učesnika dostigao 200.000.

Kako bi obezbijedile nesmetano i mirno održavanje demonstracija i spriječile moguće nerede, francuske vlasti rasporedile su oko 70.000 pripadnika snaga bezbjednosti širom zemlje.

Protest u Parizu uglavnom miran, ali ne i drugde

U Parizu su demonstracije protekle uglavnom mirno, dok su u pojedinim drugim francuskim gradovima zabilježeni incidenti. Do sukoba između policije i nasilnih grupa došlo je u Grenoblu, Marselju, Lilu, Nantu, Lionu i drugim mjestima, prenosi Index.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su tokom incidenata, koji su uključivali podmetanje požara, uništavanje imovine i pokušaje pljačke, uhapšene 144 osobe. Posebno napeto bilo je u Marselju.

Talas protesta u Francuskoj počeo je u septembru, kada su studenti zatražili obnovu školskih objekata, zapošljavanje većeg broja nastavnika i reformu univerziteta.

Demonstracije su ubrzo prerasle u šire nezadovoljstvo zbog rasta troškova života, a protestima su se pridružili i sindikati i politički aktivisti.

Pojedini skupovi prerasli su u nasilne incidente, naročito 17. oktobra, kada je, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, širom zemlje protestovalo oko 565.000 ljudi.