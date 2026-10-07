Nakon potpisivanja Sporazuma o zajedničkoj odbrani sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom, Turska je pristala da Rijadu dostavi odbrambenu opremu, PVO sisteme i obavještajne podatke radi zaštite od napada jemenskih Huta i obezbeđivanja plovidbe u Crvenom moru.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Turska šalje uglavnom odbrambenu i tehničku podršku Saudijskoj Arabiji kako bi joj pomogla u borbi protiv jemenskih Huta, koji su povezani sa Iranom, izjavila su u srijedu dva zvaničnika.

Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u avgustu Sporazum o zajedničkoj odbrani iz Meke, prema kojem se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve njih. Zemlje su radile na definisanju parametara novog saveza i održale političke i vojne sastanke kao odgovor na napade Huta.

U ponedjeljak su te zemlje objavile da su se dogovorile o trenutnom sprovođenju svojih obaveza kolektivne odbrane i obezbjeđivanju „brzog raspoređivanja“ vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji.

Turska, koja raspolaže drugom najvećom vojskom u NATO-u i snažnom odbrambenom industrijom, osudila je napade Huta na Saudijsku Arabiju.

Izrazila je spremnost da pomogne u zadovoljavanju vojno-tehničkih potreba Rijada i pristala da se pridruži koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom radi osiguravanja bezbjednosti plovidbe u Crvenom moru.

Turski zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, izjavio je da se podrška svodi isključivo na vojnu opremu, razmjenu obavještajnih podataka i oružane sisteme, dodavši da dosad nije bilo nikakvog raspoređivanja snaga u okviru tog saveza.

Zvaničnici su naveli da će se turska podrška Saudijskoj Arabiji, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, zasad uglavnom odvijati na bilateralnoj osnovi jer turski parlament još nije zvanično ratifikovao zajednički sporazum. Obim i priroda podrške povećali bi se nakon ratifikacije, istakli su zvaničnici.

Ove nedjelje su snage jemenske vlade, uz vazdušnu podršku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, pokrenule protivofanzivu kako bi ponovo zauzele stratešku teritoriju u blizini tjesnaca Bab el-Mandeb, međunarodnog pomorskog puta za izvoz energenata i drugu trgovinu.

Zvaničnici su prošle nedjelje za Rojters izjavili da Saudijska Arabija planira ofanzivu protiv Huta, pri čemu se razmatraju opcije poput prodora duž obale radi osiguravanja pomorskog puta u Crvenom moru ili napada na više frontova.