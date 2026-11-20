Poslanici Gornjeg doma francuskog parlamenta odborili su nacrt zakona prema kojem policija može opravdano i legalno da koristi naoružanje.

Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

Zakon omogućava policajcu, koji je otvorio vatru, pretpostavku da nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Kritičari prijedlog nazivaju "dozvolom za ubistvo".

Senatori su podržali nacrt zakona sa 205 glasova "za" i 110 "protiv".

Nekoliko poslanika, aktivisti organizacija za zaštitu ljudskih prava smatraju da će Zakon dovesti do novih ubistava te da će biti otežano porodicama da traže pravdu.

Poslanici iz lijevog centra planiraju da Zakon pošalju na razmatranje Ustavnom sudu.

Administracija je podržala Zakon i ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez navodi da je to važna mjera u zaštiti policajaca koji rade u opasnim okruženjima.