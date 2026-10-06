Vojno krilo jemenskog pokreta uputilo je dramatično upozorenje svim svjetskim avio-kompanijama da izbjegavaju vazdušni prostor kraljevine, tvrdeći da su njihovi projektili pogodili vitalne objekte i usmrtili desetine vojnika.

Izvor: Khaled ZIAD / AFP / Profimedia

Jemenska grupa Huti saopštila je u utorak da je izvela napad balističkom raketom na Međunarodni aerodrom Abha na jugozapadnom dijelu Saudijske Arabije.

Portparol vojnog krila Huta Jahja Sari rekao je u saopštenju da je raketa direktno pogodila aerodrom i poremetila vazdušni saobraćaj.

On je pozvao međunarodne aviokompanije da ne lete kroz saudijski vazdušni prostor, tvrdeći da je on postao područje vojnih operacija Huta.

Sari je takođe naveo da su snage Huta ispalile nekoliko balističkih raketa na, kako je istakao, koncentracije saudijskih vojnih snaga u kampu Al Dagarir u Džizanu, na jugozapadu Saudijske Arabije.

Tvrdi da su u napadima među saudijskim vojnicima prouzrokovane desetine žrtava. Saudijske vlasti za sada nisu komentarisale tvrdnje Huta.