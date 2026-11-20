Nakon što je vijest o njegovom vjenčanju privukla veliku pažnju, oglasila se i njegova bivša djevojka, pjevačica Zorana Mićanović.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevač MC Stojan svojevremeno je iznenadio javnost kada je na društvenim mrežama objavio fotografije sa građanskog vjenčanja i otkrio da je izgovorio sudbonosno "da". Iako tom prilikom nije želio da otkriva previše detalja iz privatnog života, sa objavljenih fotografija moglo se zaključiti da je ceremonija održana u Bugarskoj.

Zorana o vezi sa MC Stojanom

Nakon što je vijest o njegovom vjenčanju privukla veliku pažnju, oglasila se i njegova bivša djevojka, pjevačica Zorana Mićanović. Njih dvoje su svojevremeno bili u kratkoj vezi, koja je izazivala brojne reakcije, a mnogi su tada spekulisali da je njihova romansa zapravo bila marketinški trik.

Zorana je o njihovom odnosu govorila gostujući u emisiji "Amidži šou", kada je otkrila da li su emocije između njih bile iskrene.

"Niko ne vjeruje, ali ja kažem da je bilo sve istinito i pravo, ali nismo našli zajednički jezik, zato smo se rastali. MC Stojan je neko koga sam ja predstavila javno, ako neko dođe ja ću ga predstaviti javno. Nikog sa estrade osim Stojana nisam imala", rekla je pjevačica.

"Saznala sam da voli muški rod"

Podsjetimo, sa MC Stojanom je ranije bila i bivša rijaliti učesnica Jovana Cvijanović, koja je tokom učešća u "Eliti 8" iznosila detalje njihovog odnosa.

Ona je tada pred kamerama iznijela tvrdnje o pevaču koje su iznenadile gledaoce.

"Dva mjeseca prije rijalitija sam saznala neke stvari o njemu. Saznala sam da voli muški rod", priznala je Cvijanovićeva tokom učešća u rijalitiju.

(Kurir/MONDO)