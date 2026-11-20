Čeda Jovanović otkrio je kako je izgledalo njegovo liječenje na Tari nakon što su ljekari u Podgorici izgubili nadu da mogu da mu pomognu, a posebno je govorio o neobičnoj terapiji kojoj se podvrgao tokom 40 dana.

Izvor: Printscreen/Instagram

Ljekari u Podgorici, prema riječima Čede Jovanovića, nisu mogli više ništa da učine za njega kada je prije nekoliko godina završio na intenzivnoj nezi. Nakon što je preležao koronu, njegovo zdravstveno stanje se ozbiljno pogoršalo, a kako je ispričao, organi su počeli da mu otkazuju. U jednom trenutku izgubio je i vid, zbog čega je, po savetu čovjeka iz bolnice, odlučio da potraži pomoć na Tari.

Vidi opis "Ledeno ćebe, ricinus i klistir": Čeda o borbi za život, ljekari digli ruke od njega, on spas pronašao na Tari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 4 / 4

"U jednom trenutku sam završio na Tari, i to pošto sam prethodno izgubio vid, jer je mozak počeo da gasi pojedine funkcije. Prosto organizam nije mogao da servira sve i završio sam na Tari, tamo me unose ljekari, jer mi je na intenzivnoj njezi u Podgorici čovek rekao da nema lijeka, i tu mi on kaže da ga je prije par godina spasio deda sa Tare", ispričao je političar u podkastu za "Večernje novosti", pa nastavio:

"Ljekari su mi rekli da ne mogu ništa više da učine, onda sam im rekao da je legitimno da probam sve što mi je preostalo. Tad sam im rekao: 'Vozite me na Taru'. Stavili su me u kola, odvezli na Taru, unijeli su me u kuću i tu je bio deda, gotovo 90 godina je imao. Ljekar mu je rekao da imam 50 godina i da su mi najveći problem pluća i pritisak. Deda kaže: 'Ovo je Čeda', a ja ne vidim tada. A deda kaže: 'Nema on 50 godina, on ima 550'", prisetio se Jovanović.

Izvor: Facebook printscreen

Terapija trajala 40 dana

Jovanović je svojevremeno govorio o teškom periodu kroz koji je prošao nakon što je tri puta imao koronu, praćenu upalom pluća. Kako je tada ispričao, nakon liječenja kod brojnih ljekara, pomoć je potražio kod narodnog ljekara Milovana Miloševića iz sela Dub kod Bajine Bašte, kod kojeg je proveo 40 dana na terapiji tinkturama.

Izvor: Instagarm printscreen / coa_kos

" Bukvalno ništa nisam jeo 40 dana, osim tih dvadesetak tinktura, koje sam uzimao ujutru, u podne i uveče. I nisam bio gladan. Između njih sam bio na terapiji po pola sata, jedan dan je kada vrele vode u kojoj je organska glina, drugi dan su u njoj čili i đumbir. Vrela kada zato što dišeš i kroz kožu, a moja koža je bila prestala da diše. I nije to deda Milovan izmislio! Sve su to odavno poznate metode Amerikanca dr Šulca i ruskog akademika Sitina. Znate, deda Milovan stalno ima slušalicu u uhu, sluša takozvane motivacije, i dok radi nešto drugo, da sve to podsvesno djeluje. Dao mi je da čujem, vrti se: 'Tvoje srce je mlado, tvoje noge su lake...'", ispričao je Jovanović za Kurir.

Ledeno ćebe, ricinus i klistir

O načinu na koji je tretirao Jovanovića govorio je i sam Milovan Milošević, koji je iznio tvrdnju da je političar kod njega stigao u veoma lošem stanju.

"Došao je kod mene jedva dišući, rekao je da misli da neće doživjeti ni 1. jun, a sada je kao nov! Kako sam ga izliječio? Pa uranjao sam ga u vodu s ljutim paprikama, uvijao ga u ledeno ćebe, mazao ricinusovim uljem, svakog dana sam ga klistirao, svakog dana je pio moje specijalno napravljene ljekovite sokove", ispričao je Milošević.

(Kurir/MONDO)