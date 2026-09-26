Saudijska protivvazdušna odbrana presrela je dva drona jemenskih Huta iznad Rijada, kao i balistički projektil na jugozapadu zemlje, što predstavlja novu eskalaciju rata.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je danas da je saudijska protivvazdušna odbrana presrela dvije bespilotne letjelice koje su jemenski Huti lansirali prema glavnom gradu Rijadu.

Portparol koalicije Turki al-Maliki izjavio je da su dronovi presretnuti i uništeni, kao i da je presretnut balistički projektil usmjeren prema gradu Hamis Mušaitu na jugozapadu zemlje.

Al-Maliki nije iznio podatke o mogućoj materijalnoj šteti ili žrtvama. Ranije su nakratko bila izdata zvanična bezbjednosna upozorenja u nekoliko djelova Saudijske Arabije, između ostalog u gradovima Abhi i Hamis Mušaitu.

Pokušaj napada na Rijad ima poseban simbolički značaj jer pokazuje sposobnost Huta, koji su povezani sa Iranom, da napadnu središte moći sunitskog kraljevstva.

Saudijski glavni grad udaljen je oko 850 kilometara od područja zapadnog Jemena pod kontrolom Huta.

Saudijska vojska objavila je prekjuče da je presrela šest balističkih projektila koje su lansirali Huti.

Prije desetak dana koalicija predvođena Saudijskom Arabijom izvijestila je i o napadu Huta dronom na muslimanski sveti grad Meku.

Saudijska Arabija podržava međunarodno priznatu jemensku vladu

To je, međutim, opovrgao predstavnik Huta, dok su pripadnici te jemenske militantne grupe u posljednjem periodu pojačali napade na susjednu Saudijsku Arabiju usljed nove eskalacije sukoba u Jemenu.

Saudijska Arabija podržava međunarodno priznatu jemensku vladu i u okviru koalicije predvođene Rijadom više puta je izvodila vazdušne napade na položaje Huta.

Nedavni napadi Huta na naftna postrojenja i važan saudijski naftovod dodatno su povećali pritisak na Rijad. Huti su, takođe, pokušavali da spriječe prolazak saudijskih tankera sa naftom kroz moreuz Bab el-Mandeb, jedan od ključnih pomorskih pravaca, nastojeći da na taj način otežaju izvoz saudijske nafte prema azijskim tržištima.