Letonski premijer Andris Kulbergs pozvao je EU da zatvori granice za sve ruske državljane, upozoravajući da je zbog učestalih hibridnih napada puštanje ruskih turista previše opasno.

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Letonski premijer Andris Kulbergs pozvao je danas Evropsku uniju da zatvori svoje granice za sve ruske državljane, upozoravajući da Unija ne može da provjeri stotine hiljada ruskih turista kojima i dalje dozvoljava ulazak.

“Puštanje tolikog broja ljudi u EU trenutno je previše opasno. Ne smijemo da popustimo pred Rusijom, i da pokažemo slabost”, rekao je Kulbergs za list Velt.

On je istovremeno isključio mogućnost povratka na normalne odnose sa Moskvom nakon eventualnog prekida vatre u Ukrajini.

Letonija je bila među 11 zemalja koje su u junu potpisale pismo, na inicijativu Švedske, kojim se od Brisela tražilo ograničavanje izdavanja viza ruskim državljanima.

Komesar za migracije Magnus Bruner nagovijestio je u oktobru za briselski portal Politiko da bi Evropska komisija sledeće godine mogla da iznese predlog tim povodom.

Kulbergs je upozorio da se ruski hibridni napadi na istočnom krilu NATO intenziviraju.

Letonski premijer je kazao da situacija eskalira, dodajući da su letonske i estonske specijalne snage prošlog vikenda na teritoriji Estonije uhapsile osam osoba koje su imale “konkretna uputstva da napadnu proizvodni pogon u Estoniji koji pruža podršku Ukrajini”, kao i da, kako je naveo, Rusija “stoji iza toga”.

Kulbergs je predstojeće mjesece nazvao “zimom istine”, ističući da Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu za vodosnabdijevanje, grijanje i snabdijevanje električnom energijom, jer na frontu ostvaruje slab napredak, dok istovremeno pokušava da utiče na javno mnjenje u Njemačkoj i drugim zemljama.

(Tačno/MONDO)