Spasilačke ekipe satima čamcima i sa obale pretražuju korito Ribnice, od Konika do Skalina i ušća u Moraču, u potrazi za šestogodišnjim dječakom koji je danas upao u rijeku.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Satima spasilačke ekipe čamcima pretražuju više lokacija, od naselja Konik do Skalina kako bi pronašli šestogodišnje dijete koje je danas upalo u rijeku Ribnicu. Komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorica Marko Radulović, koji i koordinira akcijom potrage za nestalim dječakom, kaže da nema noviteta, te da će se potraga nastaviti i tokom noći.

“Nažalost, u ovom momentu nemamo nikakvih noviteta. Naše jedinice su rasprostranjene duž rijeke Ribnice. Prvi poziv je stigao 14:08 sati nakon čega smo uputili jedan broj ekipa, a poslije smo to i pojačali jer, nažalost, nisu urodili plodom. Mi nastavljamo cijelu noć da tragamo za djetetom. Radi se o djetetu starosne dobi šest godina, i nažalost, od 14.08 časova do sada nema pomaka”, kazao je komandir.

Ekipe su raspoređene od mjesta gdje je prijavljen nestanak djeteta do samog ulivanja u rijeku Moraču.

“Čak smo pozvali i dodatne snage, dodatne jedinice iz smjena koje treba da dođu, koje su, recimo, sjutra na poslu. Tako da radimo sve što je u našoj moći da nađemo dijete. Takođe, danas u toku dana su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su svoje snage stavili na raspolaganje, pomagao je i jedan broj građana, kojim ovim putem želim da se zahvalim”, rekao je on.

Ističe da se traganje nastavja dok ne pronađu dijete.

“Nažalost, kažem narednim danima kao najgorem scenariju, ali, eto, cijelu noć ćemo da tražimo i sjutra dan, da vidimo hoćemo li naći ovo dijete, jer, nažalost, do sada su sve manje šanse da je preživi”, rekao je Radulović.

Policiji su građani prijavili da su vidjeli kako je dijete upalo u rijeku. Prema informacijama iz policije, dijete ima šest godina. Vatrogasci su raspoređeni na tri lokacije – kod Skalina, Kapadžića mosta i na Koniku. Situacija je veoma složena, zbog visokog vodotoka i brzine rijeke u pojedinim djelovima.