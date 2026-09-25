Najviši vjerski autoritet Saudijske Arabije pozvao je vojsku na žrtvovanje života u borbi protiv Huta do njihovog potpunog uništenja, dok sukob eskalira raketnim napadima.

Izvor: Khaled ZIAD / AFP/AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najviši vjerski autoritet Saudijske Arabije pozvao je vojnike u kraljevstvu da budu spremni da polože svoje živote u borbi protiv jemenskih Huta sve dok ova grupa ne bude potpuno uklonjena s vlasti, objavila je saudijska državna agencija, a prenosi Rojters.

Poziv na žrtvovanje života u odbrani zemlje

Riječ je o izuzetno retkom i oštrom istupu velikog muftije, šeika Saleha bin Favzana Al-Favzana. U poruci upućenoj vojnicima na granici, muftija se izravno poziva na kuranske ajete i riječi proroka Muhameda o žrtvovanju i borbi na Božjem putu.

Poziv stiže nakon višenedeljnih žestokih sukoba u kojima Huti zasipaju Saudijsku Arabiju dronovima i raketama, dok Rijad odgovara vazdušnim udarima.

"Zaštita ove velike nacije i kažnjavanje svakoga ko pokuša da otme makar pedalj njene teritorije spadaju u najveće dužnosti i najplemenitija dela pobožnosti, za koje se životi mogu žrtvovati u traženju Božjeg zadovoljstva", poručio je muftija vojnicima, pozvavši ih da slušaju komandante jer time "brane svijeta mjesta muslimana", javlja Index.

Nagla eskalacija i skok cijena nafte

Vjerski proglas dolazi u trenutku opšte eskalacije na terenu. Saudijska Arabija saopštila je da je presrela šest balističkih projektila usmjerenih ka zapadu zemlje i luci Janbu na Crvenom moru, dok pobunjenici tvrde da su gađali mete u samom Rijadu i naftna postrojenja kompanije Saudi Aramco.

Direkter Angriff auf die King Fahd Air Base in Taifl. Heute Nacht wurde Saudi-Arabien mit einer Welle von Bombardierungen überzogen. Es traf auch Städte und Zivilisten starben. Die Houthis rücken massiv vor. Das Land nimmt Notkredite auf und bettelt bei den USA und selbst Israel um Hilfe. Eine dramatische Wende in Saudi Arabien. Wer weiss, was Saudi Arabien dem Jemen seit 2013 mit US-Unterstützung angetan hat, dessen Mitleid wird sich in Grenzen halten. Mir geht es einerseits ähnlich, andererseits bedeutet auch dieser Krieg unfassbares Leid für die Zivilbevölkerung in beiden Ländern. Und es ist erst der Anfang. Ich gehe von einer massiven Ausweitung des Krieges aus. — Blackwater.live (@Blackwater_live)September 15, 2026

Zbog ovih napada, cijene nafte na svetskim berzama odmah su skočile za oko tri odsto. Učestali udari na naftovode i pomorska blokada koju su proglasili Huti direktno ugrožavaju saudijski izvoz preko Crvenog mora.

Zbog dramatične situacije, Rijad je zakazao hitan sastanak načelnika generalštaba sa Turskom i Pakistanom u sklopu zajedničkog odbrambenog pakta.

Zauzet ključni morski prolaz

Glavni razlog za uzbunu u Rijadu jeste silovita ofanziva u kojoj su jemenski pobunjenici zauzeli zapadnu obalu Jemena i izbili na tjesnac Bab el-Mandeb, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza.

Satellite imagery shows extensive damage to Saudi Arabia's East-West crude pipeline following Yemeni strikes; repairs are expected to take anywhere from several months to a full year. https://t.co/zgzOOaRKs4 — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib)September 14, 2026

Zvanična vlada Jemena upozorila je u UN-u da Huti kontrolom ovog prolaza "drže cjelokupnu svjetsku ekonomiju kao taoca", dok istovremeno presjecaju poslednje linije snabdijevanja za grad Taiz.

Huti postali opasniji od Hezbolaha

Vojni analitičari upozoravaju da su jemenski pobunjenici izrasli u vjerovatno najopasniju silu unutar proiranske mreže na Bliskom istoku.

Izvor: Khaled ZIAD / AFP / Profimedia

Za razliku od oslabljenog libanskog Hezbolaha, jemenske snage pokazale su se znatno radikalnijima i tehnički opremljenijim, nedavno su oborile i moderni saudijski lovac F-15.

Onboard footage of a Houthi SAM system shooting down a Saudi F-15 overnight over Yemen’s Marib province. https://t.co/6mh23B2Ovu — OSINTtechnical (@Osinttechnical)September 16, 2026

Kako dosadašnje međunarodne intervencije i sankcije nisu dale rezultata protiv grupe koja cjelokupne resurse ulaže isključivo u rat, saudijski vrh je bio prinuđen da posegne za retkim verskim proglasima i pripremi sopstvenu vojsku na žrtvovanje života na granici.