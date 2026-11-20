Osnovni sud u Podgorici precizirao je da joj je zabranjeno napuštanje stana, osim u zakonom propisanim slučajevima, a na presudu postoji pravo žalbe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivša sekretarka Sekretarijata Sudskog savjeta Vesna Aćimić osuđena je na jedinstvenu kaznu zatvora od sedam mjeseci koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog

položaja i produženog krivičnog djela sprečavanje dokazivanja.

Podsjećamo, povodom ovog slučaja danas se prvo oglasilo Osnovno državno tužilaštvo Podgorica koje je saopštilo da je Aćimić osuđena na sedam mjeseci zatvora.

Za razliku od ODT Podgorica, osnovni sud je noćas naveo da je ona osuđena na sedam mjeseci kućnog zatvora.

"Dana 20.11.2026. godine objavljena je prvostepena presuda kojom je Vesna Aćimić, bivša sekretarka Sekretarijata Sudskog savjeta, oglašena krivom zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i produženog krivičnog djela sprečavanje dokazivanja", saopšteno je večeras iz Osnovnog suda u Podgorici.

Sud je Aćimić izrekao kaznu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, koja će se izvršiti u prostorijama u kojima okrivljena stanuje, uz zabranu napuštanja stana, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

"Istovremeno je određeno da, ukoliko okrivljena jednom u trajanju dužem od šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, ili ometa, oštećuje ili uklanja uređaj za praćenje, odnosno na drugi način onemogući ili odbije izvršenje kazne zatvora na način propisan Krivičnim zakonikom Crne Gore, ili postane nedostupna, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija", precizirali su.

Presuda će biti pisano izrađena i otpremljena u zakonskom roku, a nakon čega će stranke imati pravo da izjave žalbu.