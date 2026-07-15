Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da glavni cilj Kijeva nije samo slabljenje Moskve, već "Ukrajina bez Rusije", osiguranje trajnog mira i potpuna integracija u Evropu.

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Predsjednik Volodimir Zelenski iskoristio je svoj govor povodom Dana ukrajinske državnosti kako bi izneo viziju budućnosti zemlje, poručivši da konačni cilj Kijeva nije samo slabljenje Rusije, već osiguravanje trajnog mira i potpuna integracija Ukrajine u Evropu, piše "Kijev post" (Kyiv Post).

"Naš glavni cilj nije Rusija bez benzina, nego Ukrajina bez Rusije, Ukrajina bez rata, Ukrajina sa Evropom, kao i Ukrajina i Evropa bez moskovske prijetnje", rekao je Zelenski tokom obilježavanja Dana ukrajinske državnosti i godišnjice pokrštavanja Kijevske Rusije.

Predsjednik je istakao da hiljadugodišnja istorija Ukrajine pokazuje njenu otpornost i odlučnost da ostane slobodna i nezavisna. Naglasio je da zemlja nije fokusirana samo na očuvanje prošlosti, već i na izgradnju sigurne budućnosti.

"Ponosni smo što je tokom sveobuhvatnog rata svijet vidio hiljadugodišnji karakter Ukrajine. Nismo usredsređeni samo na istoriju koja je bila. Gradimo istoriju Ukrajine koja će tek biti, sposobne države sa zagarantovanom nezavisnošću", dodao je ukrajinski lider.

Novi odbrambeni projekti

Govoreći o napretku ukrajinske odbrambene industrije, Zelenski je najavio da su Ukrajina i njeni evropski partneri pokrenuli projekat FREJA (FREYJA) za razvoj zajedničkog protivbalističkog raketnog štita.

"Učinićemo sve što je moguće da izgradimo evropski protivbalistički raketni štit, objedinjavajući sposobnosti kontinenta, kako diktatori ne bi mogli slobodnim Evropljanima da nameću kako da žive. Životi ljudi u Ukrajini i širom Evrope više ne smiju da zavise od toga da li će Putin i njegov režim ispaliti balističke projektile", objasnio je on.

Takođe je naveo da je Ukrajina blizu toga da postane tek treća zemlja ovlašćena za proizvodnju projektila za američki protivvazdušni sistem "Patriot". Pritom je zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trampu na onome što je nazvao "istorijskom političkom odlukom".

Zelenski je ukazao i na rastuće sposobnosti Ukrajine za dalekometne udare, napomenuvši da ukrajinsko oružje sada može da dosegne ciljeve udaljene gotovo 2.900 kilometara.

"Za razliku od Rusije, koja ratuje protiv stambenih zgrada, škola i crkava, Ukrajina cilja izvore koji finansiraju Putinov rat i sredstva koja on koristi za ubijanje", naglasio je predsjednik.

Napomenuo je da su neki vjerovali kako moderna tehnologija vraća Rusiju u srednji vijek, dok su se drugi prisjećali Napoleonovog pohoda i goruće Moskve. Međutim, Zelenski je dodao da za Ukrajinu nije važna simbolika, već isključivo rezultati.

Put ka Evropskoj uniji

Ukrajinski predsjednik ponovo je potvrdio posvećenost svoje zemlje pridruživanju Evropskoj uniji, rekavši da otvaranje pristupnih pregovora pokazuje da su "Ukrajina i Evropa jedno".

Tokom svečanosti, Zelenski je predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen uručio i prvi Orden Evrope, novoosnovano ukrajinsko državno odlikovanje kojim se odaje priznanje za doprinos evropskoj budućnosti zemlje.