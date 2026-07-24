Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno kada je ruska balistička raketa pogodila mjesto održavanja izložbe oružja kod Kijeva. U Ukrajini se već postavljaju pitanja o načinu obezbjeđivanja događaja.

Izvor: Profimedia/Evgen KOTENKO / AFP

Najmanje 10 osoba je poginulo, dok je više od 100 povrijeđeno u ruskom napadu balističkom raketom na područje Kijeva, gdje se 24. jula održavala izložba oružja.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Serhij "Fleš" Beskrestnov izjavio je za "Kyiv Independent" da je događaj održavan na poligonu u blizini Kijeva, pored Žitomirskog auto-puta.

On je neposredno nakon napada potvrdio da ima poginulih i povrijeđenih.

Broj žrtava povećan

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski prvobitno je na društvenim mrežama saopštio da je poginulo najmanje šest ljudi, dok su desetine povrijeđene. On tada nije precizirao gdje se napad dogodio niti kakav je događaj održavan na pogođenoj lokaciji.

Generalni tužilac Ruslan Kravčenko kasnije je saopštio da je broj stradalih povećan na najmanje 10, dok je više od 100 ljudi povrijeđeno.

Ukrajinski savjet odbrambene industrije naveo je da je ruska raketa pogodila lokaciju u Kijevskoj oblasti na kojoj su se nalazili predstavnici ukrajinske vojne industrije.

"Upućujemo iskreno saučešće porodicama i najbližima poginulih, a povrijeđenima želimo brz oporavak", navedeno je u saopštenju.

Otvorena pitanja o obezbeđenju događaja

Na ukrajinskim društvenim mrežama ubrzo su se pojavila pitanja o bezbjednosnim merama koje su bile preduzete uoči događaja.

Dijeljene su fotografije promotivnih letaka, kao i pozivnice koje su sadržale linkove za registraciju preko kojih su učesnici mogli da dobiju podatke o lokaciji.

"Ne znam ni kako ovo da komentarišem. Šta još treba da se dogodi da bi konačno postojala sijvest o mogućim posledicama ovakvih postupaka?", objavio je jedan od popularnih ukrajinskih kanala za praćenje napada na Telegramu.

Sirene se oglasile nekoliko minuta prije eksplozija

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se oko 11.20 časova, dok je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo da se ruske rakete kreću prema prijestonici.

Samo nekoliko minuta kasnije gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su se u gradu čule eksplozije.

Napad se dogodio u trenutku kada Rusija pojačava masovne raketne udare na ukrajinsku prijestonicu.

Na Kijev za jednu noć ispaljeno 25 balističkih raketa

Ruske snage su 19. jula, tokom samo jedne noći, na Kijev lansirale 25 balističkih raketa. Zelenski je taj napad opisao kao jednu od najvećih istovremenih upotreba balističkog oružja od početka rata.

Pored balističkih raketa "Iskander" i različitih tipova krstarećih projektila, među kojima je i hipersonični "Cirkon", Rusija je navodno počela da koristi i rakete iz protivvazdušnog sistema S-400, prilagođene za napade na ciljeve na zemlji.

(Kyiv Independent/Mondo)