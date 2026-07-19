Više naftnih skladišta gori na jugu Rusije nakon ukrajinskih napada dronovima. Zbog serije eksplozija u Stavropolju evakuisano je stanovništvo, a Zelenski je potvrdio precizne udare.
Ukrajinski napadi dronovima, usmjereni na rusku naftnu industriju, izazvali su nekoliko velikih požara na jugu zemlje, saopštile su danas ruske vlasti.
Lokalni mediji prenijeli su da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija, navodeći da nema podataka o povrijeđenima.
Guverner nije imenovao pogođene objekte, ali je kazao da je djelimično proglašeno vanredno stanje. Evakuisane su pojedine zgrade, a stanovnici su premješteni na bezbjedna mjesta.
Zelenski objavio snimke požara
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video-snimke na kojima su, kako je rekao, prikazana postrojenja koja gore.
„Nastavićemo sa svojom reakcijom na ruske napade na potpuno opravdan i precizan način“, rekao je, dodajući da su ciljani i tankeri ruske tajne flote u Crnom moru.