Letjelica se srušila u šumskom području u Donjoj Austriji, a među stradalima je i pilot. Uzrok nesreće za sada nije poznat, prenosi Krone.

Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Dvije osobe poginule su, a dvije su teško povrijeđene u padu malog aviona koji se danas dogodio u mjestu Gaming, u austrijskoj pokrajini Donja Austrija, prenosi Krone.

U nesreći su poginuli 47-godišnji pilot i jedna žena, dok su teško povrijeđeni 15-godišnja djevojčica i 41-godišnji muškarac.

Avion tipa Piper PA-28 srušio se u šumsko područje, oko 100 metara od naselja Nojhaus. U letjelici su bile četiri osobe, sve iz okruga Amšteten.

Nepristupačan teren otežao je akciju spasavanja, u kojoj je učestvovalo oko 90 vatrogasaca, kao i pripadnici hitne pomoći, policije i Gorske službe spašavanja. Povrijeđeni su helikopterom prevezeni u bolnice u Lincu i Amštetenu.

Mjesto nesreće je obezbijeđeno, a istragu vodi Komisija za istraživanje vazduhoplovnih nesreća. Prema prvim informacijama, mogući uzrok pada je tehnički kvar, dok su očevici navodno čuli neuobičajene zvukove motora prije nesreće.