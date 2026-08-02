Putina obmanjuju lažnim podacima i snimcima njegovi glavni komandanti, koriste čak i AI kako bi predstavili da su navodno zauzeli neke ukrajinske teritorije.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Najviši ruski komandanti šalju i prezentuju lažne izvještaje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu o stanju u ratu u Ukrajini, piše "Skaj Njuz". Vojni analitičari sa Instituta za rat kažu da ruski komandanti koriste raznorazne metode kako bi fingirale navodne uspjehe na frontu i na taj način obmanjuju Putina.

Jedan od načina jeste korišćenje alata vještačke inteligencije (AI) kako bi se kreirali snimci grupe vojnika sa ruskim zastavama koje se navodno vijore u nekim selima koje je vojska zauzela iako se to zapravo nije dogodilo. Ruska Sjeverna grupa danima unazad tvrdi da je zauzela nova naselja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti iako podaci sa terena prikazuju drugačije informacije.

Kako Putina lažu ruski komandanti o uspjesima u Ukrajini?

Nema konkretnih dokaza i podataka koji podupiru ove tvrdnje ruske vojske. Zbog toga su vojni analitičari zaključili da je riječ o obmanama, ali ne protiv Ukrajine i njenih zapadnih saveznika, već da bi se obmanuo vrh ruske države.

Ukrajina je u više navrata dosad demantovala da ruska vojska kontroliše nove teritorije u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Kako navode stručnjaci, na ovaj način se podaci koriste i za obmanu vrha ruske države, prije svega Putina, a onda i za propagandne svrhe.