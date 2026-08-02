Evropska unija sazvala je hitan sastanak zbog migrantske krize u Seuti, gdje je za nekoliko dana iz Maroka ušlo između 50.000 i 60.000 ljudi, dok su najmanje 72 osobe stradale.

Izvor: EPA/JALAL MORCHIDI

Evropska unija sazvala je hitan sastanak nakon što je za nekoliko dana oko 60.000 migranata ušlo u Seutu, špansku teritoriju na sjeveru Afrike.

Španska obalska straža patrolira vodama u blizini enklave, dok su vlasti u nedelju saopštile da je većina migranata koji su prešli granicu već vraćena u susjedni Maroko. Najmanje 72 ljudi stradalo je pokušavajući da stigne do Seute tokom najvećeg masovnog prelaska granice zabilježenog na ovoj teritoriji.

Za tri dana stiglo do 60.000 ljudi

Seuta ima svega oko 84.000 stanovnika, a od srijede do petka na ovu teritoriju ušlo je približno 60.000 migranata, izjavio je najviši zvaničnik enklave Huan Hesus Vivas. Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je nešto manju brojku - oko 50.000 ljudi.

Mnogi su iz Maroka doplivali koristeći ronilačka odijela i predmete na naduvavanje. Graničnu ogradu zaobilazili su plivajući oko nje, dok su pojedini pokušavali da se probiju kroz žicu. Lokalne vlasti saopštile su da su prihvatni centri preopterećeni i zatražile hitnu reakciju.

"Prešao sam preko peska kod početka Kastiljehosa, a zatim sam se popeo preko zida koji pripada marokanskoj policiji. Granicu sam potom prešao plivajući. Plivao sam oko 200 metara i to je bilo sve", rekao je jedan migrant iz Maroka za Rojters.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je u subotu da su "gotovo svi" migranti napustili Seutu i da se situacija skoro potpuno vratila u normalu.

Ovaj priliv bio je znatno veći nego tokom prethodne krize u maju 2021. godine, kada je za dva dana iz Maroka u Seutu prešlo oko 12.000 ljudi.

Seuta je pod kontrolom Španije od 1580. godine i, zajedno sa Meliljom, predstavlja jednu od dve preostale teritorije pod evropskom upravom na afričkom kopnu. Enklava je jedna od glavnih ulaznih tačaka u Španiju i EU za migrante i tražioce azila, a okružena je visokim ogradama, sistemima za nadzor i stalnim snagama španske Civilne garde i Nacionalne policije.

EU sazvala hitan sastanak

Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitnu video-konferenciju ministara unutrašnjih poslova država članica kako bi razgovarali o krizi.

Sastanak je zakazan nakon što su 22 od 27 članica EU u zajedničkom pismu zatražile "koordinisano djelovanje i jačanje spoljnih granica".

"Ne možemo dozvoliti da nekontrolisani masovni prelasci, instrumentalizacija migracija ili druge hibridne prijetnje stvore utisak da je nezakonit ulazak u Evropsku uniju moguć i da se on može pretvoriti u zakonit boravak", navodi se u pismu.

Italija je u međuvremenu suspendovala primjenu šengenskog režima otvorenih granica prema Španiji. Madrid je osudio ovu odluku, dok njen praktičan značaj ostaje nejasan jer dvije zemlje nemaju zajedničku granicu.

Francuska i Velika Britanija izrazile su solidarnost sa Španijom, ali je Pariz istovremeno najavio petostruko povećanje broja policajaca na granici sa Španijom. Portugal je saopštio da će pojačati kontrolu svojih južnih kopnenih i pomorskih granica.

Lider Evropske narodne partije Manfred Veber zatražio je veća ovlašćenja za Fronteks.

"Želim da Fronteksu, evropskoj agenciji za zaštitu spoljnih granica, damo stvarna izvršna ovlašćenja. Ako ljevičarska vlada u Španiji nije spremna da obezbijedi spoljnu granicu, Fronteks mora da dobije komandna ovlašćenja", izjavio je Veber.

(Al Džazira/Mondo)