Kotacije na berzi se neće mijenjati naredna dva dana, ali konačne cijene koje Ministarstvo energetike objavljuje u ponedjeljak zavisiće od toga hoće li Vlada dodatno povećati ili smanjiti akcize, o čemu je prethodnih sedmica odlučivala u posljednji čas.

Izvor: MONDO

Od utorka bi dizel mogao ponovo da poskupi za šest centi, a benzin da pojeftini za dva centa, ako akcize na gorivo ostanu kakve jesu, saznaje Televizija Vijesti iz naftnih kompanija.

Kotacije na berzi se neće mijenjati naredna dva dana, ali konačne cijene koje Ministarstvo energetike objavljuje u ponedjeljak zavisiće od toga hoće li Vlada dodatno povećati ili smanjiti akcize, o čemu je prethodnih sedmica odlučivala u posljednji čas.

Akcize na dizel sada su smanjene 20 odsto, a ako ostanu iste, cijena dizela od utorka biće 1,85 eura. Ukoliko odluči da je dodatno smanji, poskupljenje dizela bi bilo neznatno, a ukoliko odluči da ponovo podigne akcizu za 10 procenata, kao prošlog ponedjeljka, onda bi dizel mogao da poskupi i preko 10 centi po litru.

Za benzin važi puna akciza i ako ona ostane, od utorka će litar eurosupera 98 i 95 koštati 1,79, odnosno 1,75 eura.

Prema berzanskim kotacijama, lož ulje će do poskupiti za cent na 1,80 eura.