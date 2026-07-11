Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja iz Nasaua, a vlasti su iz bezbjednosnih razloga privremeno suspendovale dozvolu za rad kompanije „Flamingo Airlines“.

Izvor: Kurir, Printscreen

Najmanje deset osoba poginulo je u padu aviona kompanije Flamingo Airlines na Bahamima, nakon što se letjelica srušila ubrzo poslije polijetanja sa Međunarodnog aerodroma Linden Pindling, u blizini glavnog grada Nasaua.

Prema navodima bahamske Uprave za istragu avionskih nesreća, avion je ubrzo nakon polijetanja naišao na probleme tokom leta, izgubio visinu i pao u žbunje na području Nort Androsa oko 13 časova po lokalnom vremenu.

U nesreći je poginulo svih devet putnika i pilot. Policijska komesarka Šanta Nouls saopštila je da je jedna osoba u početku preživjela pad, ali je kasnije podlegla zadobijenim povredama.

Several people killed after Flamingo Air plane crashes in San Andros, The Bahamas, locals say.pic.twitter.com/zN7j8hGZTQ — Hamdan News (@HamdanWahe57839)July 11, 2026

Nakon tragedije, Ministarstvo saobraćaja Bahama preventivno je suspendovalo operativni sertifikat aviokompanije „Flamingo Airlines“, zbog čega su njeni letovi privremeno obustavljeni.

Premijer Bahama Filip Dejvis izjavio je da se dan obilježavanja 53. godišnjice nezavisnosti zemlje pretvorio u dan žalosti.

„Danas je trebalo da bude dan slavlja, ali se pretvorio u dan žalosti. To je još jedno poglavlje u istoriji naše zemlje obilježeno tragedijom“, rekao je Dejvis.

Kompanija „Flamingo Airlines“ saopštila je da prikuplja informacije o nesreći i da u potpunosti sarađuje sa istražnim organima. Identitet stradalih za sada nije objavljen.

Istog dana na Bahamima zabilježena su još dva ozbiljna incidenta u vazdušnom saobraćaju, uključujući slučaj u kojem se avion zapalio na pisti nakon slijetanja, kada su svi putnici već bili evakuisani.

10 killed after small plane crashes in the Bahamashttps://t.co/pZdOtEiTch — CTV London (@CTVLondon)July 11, 2026

Prema dostupnim podacima, „Flamingo Airlines“ je od 2012. godine zabilježio još osam avionskih incidenata, ali nijedan od njih do sada nije imao smrtne posljedice.