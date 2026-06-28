Poginulo 11 osoba u avionu koji se srušio u Francuskoj.

Izvor: X/RapidReport2025

Danas je poginulo 11 osoba u padu aviona koji se srušio na istoku Francuske, piše "CNN". Avion je prevozio padobrance koji su bili na obuci.

Avion namijenjen za padobranske skokove pao je svega par minuta nakon što je poletio na istoku zemlje, blizu Nansija. Svi putnici su se pripremali za svoj prvi tandemski skok.

Pogledajte fotografije sa mjesta pada aviona u Francuskoj

Među njima je bilo i profesionalnih padobranaca, kao i medicinskih sestara. Svi su poginuli - pilot, pet padobranaca instruktora i pet polaznika (medicinske sestre).

Nesreća se dogodila danas prijepodne oko 11 časova. Srušio se avion Pilatus PC-6, jednomotorni avion njemačke registracije.

Identitet i nacionalnost stradalih zasad nisu poznati. Područje oko mjesta pada aviona je zatvoreno i blokirano, a uzrok nesreće zasad nije poznat.

Pogledajte snimak sa mjesta pada aviona u Francuskoj