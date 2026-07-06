Hidroavion sa deset osoba srušio se u Ist River u Njujorku nakon neuspješnog slijetanja. U dramatičnoj akciji spasilaca svi su bezbjedno izvučeni iz vode, a povrijeđena je samo jedna osoba.

Izvor: X/@ScooterCasterNY/Screenshot

Avion u kojem se nalazilo osam putnika i dva pilota srušio se u rijeku u nedelju oko podneva nakon neuspješnog slijetanja. Šesnaestogodišnja Kloi Tod vraćala se u Njujork sa svojom 75-godišnjom bakom Adom, nakon što su prisustvovale jednoj rođendanskoj proslavi u Hemptonsu.

Njihov avion je poletio nešto poslije 10.38 časova, a neposredno pre podneva piloti su počeli da uzvikuju "mejdej" (mayday). U kabini je zavladala panika dok su Ada i njena unuka vrištale: "O, bože", vidi se na snimku do kog je došao "Dejli mejl".

Kloi je za ovaj medij ispričala da je čula tup udarac, prije nego što je svima naređeno da obuku prsluke za spasavanje. Piloti su ih tada obavijestili da se "pontonski plovak polomio" u blizini pristaništa za trajekte i hidroavionskog terminala na Menhetnu.

#WATCH: Video Footage of The Moment Shows Aircraft Crashing Into New York City's East River



At least 10 people have been rescued after a plane crashed into the East River in New York City.#NewYorkCity#EastRiver#PlaneCrash#AviationNews#NYC#USApic.twitter.com/nlGyRxdOBp — upuknews (@upuknews1)July 5, 2026

"Iza nas je sjedio čovjek koji se razumio u avione i govorio nam je: "Dobro smo, nećemo se udaviti, sve će biti u redu", ispričala je ona za "Mejl".

Vatrogasna služba je uspješno i bezbjedno spasla sve osobe koje su bile u letjelici.

Jedina povrijeđena osoba je baka Ada, koja je od ranije imala probleme sa kičmom, a prilikom udara je povrijedila glavu.

Zvaničnici njujorške policije (NYPD) i vatrogasne službe (FDNY) hitno su upućeni na lice mjesta. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se hidroavion okružen spasilačkim plovilima, dok mu je jedno krilo potopljeno u vodi.

WATCH: Video captures the moment a small plane crash-lands in NYC's East River; 10 people rescued.pic.twitter.com/zCsu6a7cm7 — Scope Report (@ScopeReport_)July 5, 2026

Do incidenta je došlo kada je letjelica grubo sletela na nemirnu vodu i počela ubrzano da tone, rekli su zvaničnici za "Njujork post" (The New York Post). Helikopter je snimljen kako nadlijeće lokaciju dok su spasioci radili na izvlačenju putnika i pilota na bezbjedno.

"Vidim ovo kroz prozor, brutalno", napisao je na mreži X jedan svedok iz Vilijamsburga.

"Upravo sam gledao kako avion pada u Ist River", napisao je drugi šokirani prolaznik.

"Nevjerovatno, avion je u Ist Riveru", podijelio je treći.

NEW: Seaplane carrying 8 passengers crashes into East River near 23rd Street ferry terminal.



Plane took hard landing in choppy waters just after 12 p.m. and partially capsized.



FDNY rescued all 8 people. Two passengers with minor injuries evaluated by EMS on scene.

Video shows…pic.twitter.com/sP6N6BvHlV — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY)July 5, 2026

Avion je u međuvremenu odvučen nazad do dokova, nakon što je najmanje pet brodova koji su se u tom trenutku zatekli na vodi priteklo u pomoć hitnim službama.

Policija pokrenula je istragu o uzroku ove nesreće.