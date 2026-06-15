Pilot sa 11 padobranaca poginuo u padu aviona u Mizuriju.

Izvor: X/daviddelapaz/Printscreen

U Mizuriju u Sjedinjenim Američkim Državama je pao avion kada je poginulo čak 12 osoba - pilot i 11 padobranaca, piše "CNN". Privatni avion se srušio danas u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu.

Avion je pao ubrzo nakon poletanja. U njemu je bilo 11 padobranaca uz pilota koji je upravljao.

Avion je, iz zasad nepoznatog razloga, naglo promijenio smjer kretanja i krenuo je nazad. Srušio se blizu auto-puta.

Zasad nije poznat uzrok nesreće. Istraga je u toku.