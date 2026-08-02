I dok se u Podgorici realizuju radovi na više lokacija, gradska uprava najavljuje nastavak snažne investicione aktivnosti.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Podgoricu tokom narednog perioda očekuje nastavak i intenziviranje radova na više važnih infrastrukturnih projekata. Gradonačelnik Saša Mujović poručuje da će i tokom ljeta biti usmjeren na praćenje realizacije započetih poslova, posebno onih koji bi trebalo da doprinesu drugačijem izgledu i funkcionalnosti Glavnog grada, prenosi RTV Podgorica.

I dok se u Podgorici realizuju radovi na više lokacija, gradska uprava najavljuje nastavak snažne investicione aktivnosti.

Gradonačelnik Saša Mujović kaže da će i tokom avgusta biti prisutan na terenu, kako bi se pratila dinamika realizacije projekata i poštovali predviđeni rokovi.

“Imamo ono što je prioritet svih prioriteta, to je intenziviranje radova na Bulevaru Vojislavljevića. Rok koji smo postavili za završetak radova je veoma ambiciozan – kraj godine. Tako da jednostavno odmora nema“, poručio je Mujović.

Prema njegovim riječima, planirano je da se na tom projektu radi u tri smjene, naravno uz prilagođavanje vremenskim uslovima.

„Ne možete očekivati od radnika da na temperaturama od gotovo 50 stepeni daju maksimalne napore”, konstatovao je Mujović.

Radovi na više lokacija istovremeno mijenjaju izgled centra Podgorice, ali građanima donose i otežano funkcionisanje. Zbog prašine, buke i izmijenjenog režima saobraćaja dio njih negoduje, na šta gradonačelnik odgovara da razumije primjedbe, ali ističe da su privremene neugodnosti neizbježan dio velikih infrastrukturnih zahvata.

“Imam potpuno razumijevanje za građane. Nije prijatno trpjeti prašinu, buku i otežano kretanje. Međutim, želim da ih zamolim za malo strpljenja, jer sve što radimo radimo u interesu grada i moramo na neki način podnijeti žrtvu”, istakao je Mujović.

On naglašava da je ideja da centralne gradske zone dobiju više zelenila, sadržaja i prostora namijenjenog pješacima.

“Nama je cilj je da potpuno transformišemo centar grada, da postane moderna pješačka zona, lijepa oaza i prijatan prostor za boravak. Ovo što sada radimo samo je jedna faza tog procesa. U narednom periodu planirane su i aktivnosti na prostoru TC Ražnatović, a želimo i potpunu rekonstrukciju glavnog gradskog trga kako bi dobio savremeniji izgled, dostojan jedne evropske Podgorice”, naveo je Mujović.

Na ovaj način, kako zaključuje Mujović, centar Podgorice postaće uređeniji, sadržajniji i privlačniji za život i boravak, uz unaprijeđen kvalitet javnog prostora i veću vrijednost nekretnina u njegovom okruženju.