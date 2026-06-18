Privatni avion je pao na auto-put u Teksasu, poginula jedna osoba.

Izvor: X/Breaking Aviation News & Videos/Printscreen

Privatni avion pao je na auto-put u Teksasu u Sjedinjenim Američkim Državama kada je poginula jedna osoba, piše britanski list "Gardijan". Preživelo je pet osoba koje su zadobile povrede.

Slučajni prolaznici i Hitna pomoć su brzo reagovali i pomogli zarobljenim putnicima. Avion se zapalio odmah nakon što je pao.

A NetJets Cessna 680 Citation Latitude crashes on a highway while making an emergency landing to Laredo International Airport, Texas.



The crash was reported around 10 p.m. It was not immediately clear how many people were on board or their condition. Nobody on the highway was…pic.twitter.com/xNfM9b4iYO — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)June 17, 2026

Avion je poletio iz grada Los Kabosa u Meksiku ka Ostinu u Teksasu. Letelica je prijavila mehaničke probleme prema riječima direktora aerodroma u Laredu, Gilberto Sančez.

Prilikom pada aviona, udareno je jedno vozilo na auto-putu. U samom avionu je bilo ukupno šest osoba, a policija je potvrdila da je jedna osoba poginula.

Identitet poginule osobe zasad nije poznat. Na društvenim mrežama se pojavi snimak požara na avionu nakon pada na auto-put.