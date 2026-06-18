Privatni avion je pao na auto-put u Teksasu, poginula jedna osoba.
Privatni avion pao je na auto-put u Teksasu u Sjedinjenim Američkim Državama kada je poginula jedna osoba, piše britanski list "Gardijan". Preživelo je pet osoba koje su zadobile povrede.
Slučajni prolaznici i Hitna pomoć su brzo reagovali i pomogli zarobljenim putnicima. Avion se zapalio odmah nakon što je pao.
A NetJets Cessna 680 Citation Latitude crashes on a highway while making an emergency landing to Laredo International Airport, Texas.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)June 17, 2026
The crash was reported around 10 p.m. It was not immediately clear how many people were on board or their condition. Nobody on the highway was…pic.twitter.com/xNfM9b4iYO
Avion je poletio iz grada Los Kabosa u Meksiku ka Ostinu u Teksasu. Letelica je prijavila mehaničke probleme prema riječima direktora aerodroma u Laredu, Gilberto Sančez.
Prilikom pada aviona, udareno je jedno vozilo na auto-putu. U samom avionu je bilo ukupno šest osoba, a policija je potvrdila da je jedna osoba poginula.
Identitet poginule osobe zasad nije poznat. Na društvenim mrežama se pojavi snimak požara na avionu nakon pada na auto-put.