Privatna letjelica srušila se nedugo nakon polijetanja u američkoj saveznoj državi Misuri, a uzrok nesreće za sada nije poznat.

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Najmanje 12 osoba poginulo je nakon što se privatni avion srušio u saveznoj državi Misuri u Sjedinjenim Američkim Državama, prenose američki mediji.

Prema dostupnim informacijama, među stradalima su pilot i 11 padobranaca koji su se nalazili u letjelici u trenutku nesreće.

Avion je poletio sa aerodroma Batler Memorijal oko 11.30 časova, ali se ubrzo nakon polijetanja iz za sada nepoznatih razloga okrenuo i pokušao da se vrati na aerodrom.

12 personas murieron en accidente de avión en Missouri,#EEUU.



11 de las víctimas eran paracaidistas, mientras que la otra víctima era piloto. Todos los pasajeros del avión fallecieron.



El avión, que despegó del aeropuerto Butler Memorial, giró por una razón desconocida antes…pic.twitter.com/n1NhlV7hvQ — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz)June 14, 2026

Nedugo zatim letjelica se srušila u blizini autoputa.

Portparol Agencije za upravljanje vanrednim situacijama okruga Bejts potvrdio je za američki medij Foks4 da je do nesreće došlo ubrzo nakon polijetanja.

Nadležne službe pokrenule su istragu kako bi utvrdile uzrok pada aviona, dok više detalja o okolnostima tragedije za sada nije saopšteno.