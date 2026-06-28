Izraelska vojska saopštila je da je eliminisala nekoliko terorista u "bezbjednosnoj zoni" na jugu Sirije. Izrael planira da na tom području zadrži svoje trupe na neodređeno vrijeme.

Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia

Izraelska vojska objavila je da je juče ubila "nekoliko naoružanih terorista" na području južne Sirije, koje je okupirala krajem 2024. godine.

"Juče su vojne snage eliminisale nekoliko naoružanih terorista u bezbjednosnoj zoni na jugu Sirije", stoji u objavi vojske, uz dodatak da će tamo "nastaviti" da djeluju i "eliminišu svaku prijetnju građanima Države Izrael" i njenim snagama.

Status "bezbjednosne zone"

Područje koje je okupirala u Siriji – tampon-zonu pod nadzorom Ujedinjenih nacija, koja je razdvajala izraelske i sirijske snage na Golanskoj visoravni – izraelska vojska naziva "bezbjednosnom zonom" nakon pada režima Bašara al-Asada krajem 2024. godine.

U četvrtak je ministar odbrane Izraela Kac rekao da Izrael namjerava da zadrži svoje trupe tamo "na neodređeno vrijeme", kao što to čini u Libanu i Gazi. Od dolaska na vlast novih islamističkih vlasti, Izrael je u više navrata izveo upade na sirijsku teritoriju, kao i bombardovanja, te je saopštio da namjerava da na jugu zemlje uspostavi demilitarizovanu zonu.

Istorijski kontekst i pregovori

Tokom Arapsko-izraelskog rata 1967. godine, Izrael je zauzeo veći dio Golanske visoravni, a potom pripojio područja koja su došla pod njegovu kontrolu, što većina međunarodne zajednice nije priznala. Uprkos napetostima, dvije susjedne zemlje održale su nekoliko rundi direktnih pregovora od kraja 2024. godine, s ciljem sklapanja bezbjednosnog sporazuma. Dogovorile su se i o uspostavljanju mehanizma za razmjenu obavještajnih podataka.