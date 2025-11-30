Tokom sukoba, komandant i njegov zamjenik bataljona ranjeni su dok su pokušavali da evakuišu svoje ljude. Mlađi vojnici preuzeli su komandu i uspjeli da odbrane konvoj.

Izvor: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Izraelska vojska izvela je noćnu raciju u sirijskom gradu Beit Džinu, 11 kilometara od izraelske granice, ali operacija se brzo pretvorila u opasnu zasedu. U sukobu je ranjeno šest izraelskih vojnika, od kojih su trojica teško povrijeđena.

Kako prenose izvori sa lica mjesta, osam minuta nakon što su rezervisti Izviđačkog bataljona 55. padobranske brigade upali u grad i uhapsili vođu terorističke ćelije, desetine naoružanih napadača otvorile su vatru iz više pravaca. Konvoj izraelskih oklopnih vozila “hamvi” našao se pod opkoljavanjem, a napad je trajao nekoliko minuta.

Image and footage showing Israeli raids in Beit Jinn, Damascus countryside and clashes with armed gunmenpic.twitter.com/0NE0Zt0uwe — Rojava Network (@RojavaNetwork)November 28, 2025

Racija je bila usmjerena na lidera mreže povezane sa organizacijom Džama Islamija, koja je planirala napade na Golansku visoravan i izraelske zajednice. Operacija je, inače, izvedena uz detaljnu pripremu, probe i simulacije, a u akciji su korišćene metode noćnog osmatranja i tihe infiltracije.

Israeli occupation forces ambushed, injured in south Syria's Beit Jinn, then unleash massacre against civilians

——

In one of the most violent escalations in southern Syria this year, Israeli occupation forces launched a predawn incursion into the town of Beit Jinn, southwest of…pic.twitter.com/EopozzaMmd — The Cradle (@TheCradleMedia)November 28, 2025

Tokom sukoba, komandant i njegov zamjenik bataljona ranjeni su dok su pokušavali da evakuišu svoje ljude. Mlađi vojnici preuzeli su komandu i uspjeli da odbrane konvoj. Prema procjenama izraelske vojske, između 13 i 20 terorista je neutralisano, a dva helikoptera su evakuisala ranjene vojnike.

Beit Džin, uprkos prividnom miru, postao je uporište militantnih ćelija koje su pokušavale napade na izraelske položaje. Izraelski zvaničnici ističu da hapšenja donose dragocene informacije koje se ne mogu dobiti vazdušnim udarima.

People of Beit Jinn in the southwestern countryside of Damascus, Syria, perform funeral prayer over some of the victims of last night's Israeli attack on the town.pic.twitter.com/RG7iGjN5da — DOAM (@doamuslims)November 28, 2025

Sirijski ministar informisanja Hamza al-Mustafa poručio je da nema pregovora sa Izraelom dok se ne povuku sa svih teritorija Sirije. Istovremeno, napetost raste i u drugim regionima, poput Suvejde, gdje su lokalne snage odbile da polože oružje novim vlastima, a zabilježeni su i vazdušni incidenti sa dronovima.

Tokom vikenda načelnik Generalštaba IDF-a posjetio je bolnicu i ranjenim vojnicima pružio podršku, dok su porodice potvrdile da su mladi vojnici ranije učestvovali i u sukobima u Gazi.