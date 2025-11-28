Izraelska vojska je na jugu Sirije odgovorila na napad militanata i tom prilikom je ranjeno šest izraelskih vojnika, a u odmazdi je ubijeno pet osoba.

Najmanje pet osoba ubijeno je tokom izraelskog napada na jugu Sirijeu petak, prenijela je sirijska državna agencija SANA, dok je izraelska vojska saopštila da je šest njenih vojnika ranjeno u sukobu tokom operacije hvatanja pripadnika militantne grupe u tom području.

Sirijska državna novinska agencija SANA, pozivajući se na prve informacije, navela je da je pet osoba poginulo, a među njima i dvoje djece. Drugi državni medij, Ekhbariya, izvijestio je o 10 poginulih.

Izraelska vojska je saopštila da su njene trupe tokom noćne operacije u oblasti Beit Jin naišle na vatru militanata dok su pokušavale da uhapse osumnjičene pripadnike grupe koju je identifikovala kao "terorističku organizaciju Džama Islamija".

Israeli forces carried out another ground into Umm al-Luqas village in on Wednesday, entering in four vehicles, raiding houses, and then withdrawing.pic.twitter.com/YqX3XePH6R — Levant24 (@Levant_24_)November 27, 2025

"Izraelske trupe su odgovorile vatrom na teroriste, uz vazdušnu podršku", navodi se u saopštenju izraelske vojske, uz dodatak da su trojica teško ranjenih izraelskih vojnika u ozbiljnom stanju.

Vojska je takođe objavila da su uhapšeni osumnjičeni i da je tokom operacije ubijen određeni broj militanata. Operacija je završena.

#شاهد| جانب من آثار قصف الاحتلال على بلدة بيت جن السورية وإصابة مئذنة مسجد بشكل مباشر.pic.twitter.com/1CqsQmcBiQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr)November 28, 2025

Izraelska vojska tvrdi da su osumnjičeni "pripremali napade na izraelske civile", ali nije pružila dodatne detalje i odbila je dalji komentar na upite novinara.

الاحتلال الإسرائيلي يبث مشاهد لغاراته على مواقع في بلدة بيت جن بريف دمشقpic.twitter.com/rJdDT4KnJK — سوريا الآن - أخبار (@AJSyriaNowN)November 28, 2025

Nakon što su opozicione snage (pobunjenici i džihadisti HTS) prošle godine zbacile predsjednika Bašara al-Asada, Izrael je prebacio trupe i vojnu opremu preko demilitarizovane zone uspostavljene 1974. godine i ušao u južnu Siriju, uključujući i stratešku tačku planineHermon.

Od tada Izrael redovno sprovodi upade u južnosirijska sela, tvrdeći da mu je cilj da granični region ostane bez prisustva militanata.

