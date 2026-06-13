Teheran posljednjih sedmica pojačao zaštitu visoko obogaćenog uranijuma, dok američki zvaničnici tvrde da su SAD i Iran sve bliže dogovoru o njegovom uklanjanju

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Iran je posljednjih sedmica značajno pojačao mjere zaštite svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, a prema navodima više izvora upoznatih sa američkim obavještajnim podacima, pojedini podzemni nuklearni kompleksi dodatno su utvrđeni rušenjem tunela i miniranjem ulaza.

Kako tvrde izvori, pristup zalihama od oko pola tone uranijuma, koji je blizu nivoa potrebnog za izradu nuklearnog oružja, sada je znatno otežan i predstavlja mnogo veći bezbjednosni i logistički izazov nego prije samo mjesec dana.

Ovakav razvoj događaja dodatno komplikuje pregovore između Vašingtona i Teherana o budućnosti iranskog nuklearnog programa, ali i mogućem uklanjanju i uništavanju obogaćenog uranijuma.

Tramp: Obezbjeđivanje uranijuma prioritet

Američki predsjednik Donald Trump više puta je naglasio da je obezbjeđivanje iranskih zaliha uranijuma jedan od ključnih ciljeva aktuelnih pregovora.

Prema riječima visokog zvaničnika američke administracije, dvije strane približavaju se okvirnom sporazumu prema kojem bi Iran predao svoje zalihe obogaćenog uranijuma, nakon čega bi materijal bio uništen i uklonjen iz zemlje.

Međutim, detalji eventualnog sporazuma i dalje nijesu poznati, a američki i iranski zvaničnici različito tumače sadržaj dosadašnjih razgovora.

Stručnjaci upozoravaju na nove probleme

Bivši direktor američke kancelarije za uklanjanje nuklearnog materijala Skot Roker ocijenio je da bi dodatno utvrđivanje nuklearnih lokacija moglo značajno otežati izvlačenje uranijuma.

Prema njegovim riječima, postoji i bojazan da bi Teheran u budućnosti mogao tvrditi da je dio materijala izgubljen ili nedostupan, što bi otežalo provjeru poštovanja eventualnog sporazuma.

„Ne bismo imali potpunu sigurnost da Iran u budućnosti ne bi mogao ponovo da mu pristupi“, upozorio je Roker.

Lokacije dodatno osigurane

Većina međunarodnih procjena ukazuje da se najveći dio iranskih zaliha nalazi u podzemnim objektima nuklearnog kompleksa u Isfahanu, dok se određene količine nalaze i na drugim lokacijama širom zemlje.

Američki mediji ranije su objavili da je sredinom maja razmatrana vojna operacija zaplijene nuklearnog materijala, ali je procijenjeno da bi takva akcija nosila prevelik rizik.

Od tada je Iran, prema dostupnim informacijama, dodatno ojačao zaštitu lokacija za koje se vjeruje da skrivaju visoko obogaćeni uranijum.

Predstoje tehnički pregovori

Čak i u slučaju postizanja političkog dogovora između Vašingtona i Teherana, stručnjaci očekuju da će uslijediti složeni tehnički pregovori o načinu uklanjanja nuklearnog materijala.

Prema procjenama, za takvu operaciju bilo bi potrebno angažovanje specijalizovanih američkih nuklearnih timova, a cijeli proces mogao bi trajati sedmicama.

Dok pregovori traju, ostaje otvoreno pitanje da li će Iran pristati na potpuno uklanjanje svojih zaliha uranijuma i na koji način bi takav dogovor mogao biti sproveden u praksi.