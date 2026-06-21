Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon što je Iran najavio zatvaranje Ormuskog moreuza, poručivši da tokom 60 dana primirja neće biti naplate prolaska kroz ovu ključnu pomorsku rutu i iznevši novu poruku o mogućem sporazumu sa Teheranom.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon vijesti da je Iran najavio zatvaranje Ormuskog moreuza, američki predsjednik Donald Tramp oglasio se porukom u kojoj tvrdi da tokom narednih 60 dana, za vrijeme važenja primirja, neće biti naplate prolaska kroz ovu strateški važnu pomorsku rutu.

"Tokom perioda primirja od 60 dana neće biti nikakvih putarina u Ormuskom moreuzu. Ni nakon isteka tog perioda neće ih biti, osim ako ih ne uvedu Sjedinjene Američke Države, ukoliko sporazum ne bude postignut, kao nadoknadu za usluge koje smo pružili kao 'anđeo čuvar' zemljama Bliskog istoka i za pokriće dosadašnjih, sadašnjih i budućih troškova", poručio je Tramp.

Njegova izjava usledila je u trenutku kada su iranski državni mediji prenijeli da će Teheran zatvoriti Ormuski moreuz, navodeći kao razlog nastavak izraelskih vojnih operacija i optužujući Vašington da nije sprečio eskalaciju sukoba.