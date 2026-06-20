Donald Tramp smatra da rata u Ukrajini ne bi bilo da je Rusija ostala u G8.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz Grupe osam (G8).

On je u intervjuu za portal Aksios rekao da bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama, kao i još jedna ili dvije zemlje, nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Željeli su da Putin ode. Nekada je bio G8. Bilo bi mnogo bolje da je ostalo tako. Vjerovatno ne biste imali rat Rusije i Ukrajine", rekao je Tramp.

(Telegraf/MONDO)