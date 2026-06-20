Italijanska premijerka Đorđa Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trampu nakon što je ponovo doveo u pitanje njenu popularnost i tvrdio da ga je "više puta molila" da se fotografišu zajedno.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Italijanska premijerka Đorđa Meloni ponovo je oštro odgovorila predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu zbog njegovih izjava o njoj i Italiji.

Tramp je u subotu izjavio da Meloni "loše stoji u Italiji po pitanju popularnosti", a optužio ju je i da ne podržava američke napore da spriječe Iran da razvije nuklearno oružje.

U objavi na Instagramu Meloni je ocenila da su Trampovi "stalni i ničim izazvani napadi" potpuno besmisleni.

"Što se tiče moje popularnosti, prijateljstvo sa vama mi sigurno nije pomoglo, niti ona zavisi od našeg odnosa. Moja popularnost vas se ne tiče. Predlažem vam da se bavite svojom", poručila je italijanska premijerka.

Spor oko američkih vojnih operacija

Tramp je ranije optužio Meloni da je izazvala "velike logističke probleme" time što nije dozvolila korišćenje italijanskih vojnih baza za američke operacije protiv Irana.

Meloni je odgovorila da se korišćenje italijanskih baza uređuje međunarodnim sporazumima koje njena vlada poštuje i da oni neće biti prekršeni dok je ona na čelu vlade.

Rasprava počela zbog fotografije

Sukob je počeo nakon Trampove tvrdnje da ga je Meloni tokom samita G7 u Francuskoj "molila" da se fotografišu zajedno.

Premijerka je te navode odbacila i rekla da je bila "iskreno zapanjena".

"Ne znam zašto se predsjednik SAD ovako ponaša prema saveznicima, ali jedno mora da zapamti – ni ja, ni Italija nikada ne molimo", poručila je Meloni.

Odnosi sve napetiji

Razmijena oštrih poruka dodatno je produbila razlike između Vašingtona i Rima, koje su se pojavile nakon američke vojne akcije protiv Irana.

Zbog novonastalih tenzija italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani otkazao je planiranu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama početkom naredne sedmice.