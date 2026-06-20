Predsjednik Ukrajine Zelenski vratio je Orden belog orla, ističući važnost poštovanja zajedničkih vrednosti.

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je zvanično vratio Orden bijelog orla predsjedniku Poljske, nakon što je Varšava prethodno pokrenula proceduru opoziva ovog najvišeg poljskog odlikovanja, koje je ukrajinskom lideru uručeno 2023. godine.

U poruci objavljenoj na društvenoj mreži X, Zelenski je odgovorio na izjavu poljskog predsjednika Karola Navrockog da ovaj orden predstavlja simbol "najvišeg povjerenja i zajedničkih vrijednosti". Ukrajinski predsjednik je oštro prokomentarisao odluku poljskih vlasti, povlačeći paralelu sa istorijskim i kontroverznim ličnostima koje su takođe nosioci ovog ordena.

"Juče je predsjednik Poljske napomenuo da Orden bijelog orla nije obična nagrada. On je simbol najvišeg povjerenja Republike Poljske. Označava posebnu vezu sa poljskom državom i posebnu zahvalnost poljskog naroda. Takav simbol zahtjeva ne samo zasluge, već i poštovanje vrednosti koje čine temelj naše zajednice. Stoga, ako se smatra da ovaj posebni simbol može ostati kod Katarine Velike, Benita Musolinija i Gerharda Šredera, onda se mi u Ukrajini nećemo raspravljati oko toga", naveo je Zelenski.

Uprkos oštroj diplomatskoj reakciji i činu vraćanja odlikovanja, Zelenski je izrazio zahvalnost poljskom narodu na dosadašnjoj podršci u ratu protiv Rusije.

On je naglasio da regionalna saradnja ostaje ključni garant bezbjednosti za obije države i potvrdio da Kijev ostaje otvoren za dijalog sa Varšavom kako bi se izbjegla politička i konfliktna tumačenja "teških i bolnih poglavlja zajedničke prošlosti" iz 20. veka.

"Ukrajina je zahvalna poljskom narodu na podršci i saradnji, koji igraju značajnu ulogu u borbi za našu i vašu nezavisnost od Rusije. Ukrajina nikada ne zaboravlja solidarnost i razumije da je saradnja između država i naroda u našem regionu jedna od opipljivih bezbjednosnih garancija za Ukrajince i za svaku susjednu državu.

Ukrajina će nastaviti da se brani u ovom ratu koji je pokrenula Rusija, i mi ćemo bez sumnje postići dostojanstven mir.

Ukrajina je zahvalna svim narodima, državama i liderima koji će nastaviti da stoje uz nas u odbrani slobode i koji će, zajedno sa Ukrajinom, služiti kao garanti posleratnog mira u Evropi i nove, stvarne bezbjednosti.

Ukrajina će ostati otvorena za sve smislene formate saradnje sa Poljskom kako bi se pokušala izbeći konfliktna tumačenja teških i bolnih poglavlja naše zajedničke prošlosti i kako bi se osiguralo dužno poštovanje prema svim nevinim žrtvama 20. veka. A Ukrajinci čine sve što je u našoj moći da Evropa ne doživi poraz u ovom vijeku.

Ponosan sam na naš narod i na svakog ukrajinskog ratnika – na milione ukrajinskih muškaraca i žena koji zaslužuju bespogovorno poštovanje za heroizam koji je ukrajinski narod pokazao u odbrani od ruske agresije.

Vjerovali smo da je Orden belog orla, dodeljen 2023. godine, bio namijenjen ukrajinskom narodu i našoj vojsci. Tako je tada rečeno. Danas sam vratio orden predsjedniku Poljske. Verujem da će budućnost potvrditi poštovanje koje Ukrajinci zaslužuju. Slava Ukrajini!", naveo je Zelenski.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol…pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)June 20, 2026

Vraćanje Ordena bijelog orla predstavlja do sada najozbiljniji simbolički prekid u odnosima između Kijeva i Varšave, koji su od početka rata u Ukrajini važili za najbliže saveznike u istočnoj Evropi.

Podsjetimo, ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeto je najviše poljsko državno odlikovanje, Orden Bijelog orla, zbog odluke Kijeva da vojnu jedinicu nazove po kontroverznim borcima iz Drugog svjetskog rata.

Ukrajinski oficir se odrekao odlikovanja u znak protesta

Ova odluka izazvala je oštru reakciju u Kijevu i dovela do novih tenzija.

Kao direktan odgovor na ovaj potez Varšave, ukrajinski oficir Kirilo Budanov javno se odrekao svog odlikovanja, Zlatnog oficirskog krsta Ordena "Za zasluge pred Poljskom", koji mu je uručen prošle godine.

(MONDO)