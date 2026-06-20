Veliki ukrajinski napad dronovima na moskovski region, u kojem je pogođena rafinerija nafte Kapotnja, pokazao je da se rat sve više približava ruskoj prestonici. Dok Kremlj umanjuje značaj napada, stanovnici Moskve priznaju da se osećaj sigurnosti nepovratno promijenio.

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Za stanovnike Moskve četvrtak nije bio još jedan običan dan. Tokom velikog ukrajinskog napada dronovima pogođena je rafinerija nafte Kapotnja na jugoistoku grada, a gust crni dim prekrio je nebo iznad ruske prijestonice.

Uprkos prizorima koji su podsjećali na ratnu zonu, život u gradu gotovo da nije stao. Ljudi su odlazili u prodavnice, djeca su se igrala na igralištima, a jedan pecaroš je nastavio da peca pored obližnjeg jezera, gotovo ne obraćajući pažnju na dim koji se širio iz pravca rafinerije.

Rat se sve više približava Moskvi

Rat u Ukrajini godinama je za mnoge Moskovljane delovao kao nešto što se dešava daleko od njihovih domova. Međutim, poslednjih godinu i po dana sve češći napadi dronovima i atentati na visoke vojne zvaničnike pokazali su da se sukob sve više približava glavnom gradu Rusije.

Napad izveden u četvrtak bio je jedan od najvećih vazdušnih udara na moskovski region od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Osim rafinerije, oštećeni su tržni centri i stambene zgrade, a prema navodima guvernera Moskovske oblasti, osmogodišnja djevojčica poginula je u požaru izazvanom padom jednog od dronova.

Građani: "Takve scene gledamo samo u filmovima"

Slava, koji živi u zgradi preko puta rafinerije, rekao je da ga napad nije potpuno iznenadio, ali da nije očekivao da će biti toliko snažan.

"Čuo sam eksplozije i video ogroman dim. Takve scene obično gledamo samo u filmovima. Sve sam posmatrao sa prozora svog stana", rekao je on.

Njegova sugrađanka Nadežda smatra da je rat predugo traje.

"Za četiri godine pobijedili smo u Drugom svjetskom ratu, iako naši vojnici nisu imali ni hrane ni vode. Danas imamo sve resurse, ali ovaj rat i dalje traje. Šokirana sam", rekla je ona.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin nije komentarisao napad na Moskvu, dok su ruski državni mediji ovoj temi posvetili vrlo malo prostora.

Većina listova naglasila je da ruski napadi nanose veću štetu Ukrajini nego što ukrajinski napadi nanose Rusiji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da će ruske snage nastaviti sa napadima.

"Pogledajte snimke iz ukrajinskih gradova. Rezultati naših udara su impresivni i oni će biti nastavljeni", rekao je Peskov.

Raste pritisak na rusku ekonomiju

Analitičari ocjenjuju da sve učestaliji ukrajinski napadi na ruske rafinerije i energetsku infrastrukturu povećavaju pritisak na rusku ekonomiju.

U pojedinim djelovima zemlje već su prijavljene nestašice goriva i ograničenja u prodaji, dok cene na benzinskim pumpama rastu.

Stanovnici Moskve sve češće očekuju nove napade.

"Ne možemo ništa da uradimo. To je posao naše vlade. Nama ostaje samo da gledamo", rekla je jedna stanovnica Moskve dok je posmatrala dim koji se širio iznad grada.

(BBC/Mondo)