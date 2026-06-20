Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeto je najviše poljsko državno odlikovanje, Orden Bijelog orla, zbog odluke Kijeva da vojnu jedinicu nazove po kontroverznim borcima iz Drugog svetskog rata.

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Poljski predsjednik Karol Navrocki nazvao je odluku Ukrajine da vojnu jedinicu imenuje po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA) „skandaloznom“, „neshvatljivom“ i „duboko razočaravajućom“, prenosi BBC.

Navrocki je naglasio da diplomatski spor neće uticati na podršku Poljske Ukrajini u borbi protiv ruske agresije.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga osudio je potez Varšave, nazivajući ga „strateškom greškom“ i „nepoštovanjem“.

Mnogi u Ukrajini smatraju pripadnike UPA, koja je djelovala tokom četrdesetih i pedesetih godina prošlog vijeka, herojima koji su se borili za ukrajinsku nezavisnost protiv sovjetske Crvene armije, nacističke Njemačke i poljskih vlasti. Zbog toga se naziv „Heroji Ukrajinske ustaničke armije“ u Ukrajini smatra velikom čašću.

Poljska, međutim, optužuje UPA za genocid nad etničkim Poljacima u Volinju tokom perioda od 1943. do 1945. godine.

„Za ogromnu većinu poljskog društva, UPA ostaje prije svega formacija odgovorna za brutalne zločine počinjene nad građanima Republike Poljske tokom Drugog svjetskog rata“, rekao je Navrocki u video-poruci objavljenoj na zvaničnoj internet stranici predsjednika.

„Zato je odluka ukrajinskih vlasti da veličaju UPA ne samo skandalozna, već i neshvatljiva i duboko razočaravajuća“, kazao je.

„To boli ne samo naše istorijsko sjećanje. Takođe potkopava povjerenje građeno godinama, uključujući i posljednje mjesece“, dodao je.

Poljski predsjednik podsjetio je i na stotine hiljada ukrajinskih izbjeglica koje su primljene u Poljsku nakon početka ruske invazije punog obima 2022. godine.

„Poljaci su otvorili svoje granice, svoje domove i svoja srca milionima Ukrajinaca“, rekao je.

Dodao je da put Ukrajine ka evropskim integracijama podrazumijeva i spremnost da se otvoreno suoči sa teškim poglavljima sopstvene istorije.

„Ujedinjena Evropa izgrađena je na odbacivanju totalitarizma i kulta nasilja. Ti principi moraju važiti za sve. Za one koji to ne razumiju, ne može biti mjesta u Evropskoj uniji, a Poljska to sigurno neće dozvoliti“, poručio je Navrocki.

Ukrajina je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i ove sedmice učestvovala je u prvoj fazi pristupnih pregovora u Luksemburgu.

Poljski premijer Donald Tusk pokušao je da ublaži rastuće tenzije između Varšave i Kijeva, upozoravajući da spor ide u korist ruskom predsjedniku Vladimir Putin.

„Ova svađa raduje Putina“, poručio je Tusk, pozivajući ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski i Navrockog da smire emocije umjesto da dodatno podižu tenzije.

Dok Ukrajina UPA vidi kao simbol otpora i borbe za nezavisnost, Poljska navodi da je u masakrima u Volinju ubijeno oko 100.000 etničkih Poljaka.

Crveno-crna zastava UPA danas se često može vidjeti među ukrajinskim vojnicima na prvim linijama fronta, zbog čega je Zelenski ranije saopštio da će naziv biti korišćen za vojnu jedinicu „s ciljem obnove istorijskih tradicija nacionalne vojske“.

Sam Zelenski nije direktno komentarisao spor, ali je Sibiga ocijenio da je riječ o „strateškoj grešci poljskog predsjednika od koje koristi ima samo Moskva“.

„Nijedan predsjednik druge države neće nam diktirati našu istoriju“, poručio je Sibiga.