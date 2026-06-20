Spor između Varšave i Kijeva produbljen zbog istorijskih nesuglasica oko Ukrajinske ustaničke armije

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Nekoliko visokih ukrajinskih zvaničnika najavilo je da će vratiti poljska odlikovanja u znak protesta nakon odluke poljskog predsjednika Karol Nawrocki da ukine odlikovanje dodijeljeno ukrajinskom predsjedniku Volodymyr Zelenskyy.

Odluka je uslijedila nakon što je Zelenski krajem maja jednu vojnu jedinicu nazvao po Ukrajinska ustanička armija, organizaciji iz Drugog svjetskog rata koju Poljska smatra odgovornom za masovna ubistva poljskog stanovništva u Volinju.

Među prvima je reagovao ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha, koji je saopštio da vraća Orden za zasluge Republike Poljske.

„Žao nam je što su emocije preuzele kontrolu u Varšavi i dovele do neopravdanih odluka“, naveo je Sibiha.

Njegov potez slijedili su šef kabineta ukrajinskog predsjednika i bivši šef obavještajne službe Kyrylo Budanov, kao i ukrajinski ambasador u Poljskoj Vasyl Bodnar.

Budanov je ocijenio da je odluka poljskog predsjednika „poklon Moskvi“, dok je Bodnar poručio da je smatra „istorijski nepravednom“.

На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла.



Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн.



Наші…pic.twitter.com/tZMyl9gRWh — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov)June 20, 2026

Iako je izazvala burne reakcije, Navrocki je naglasio da odluka nije usmjerena protiv ukrajinskog naroda niti predstavlja promjenu poljske podrške Ukrajini.

U međuvremenu, poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski kritikovao je potez predsjednika, ističući da je odluka naišla na odobravanje u Moskvi i dodatno podigla tenzije između dvije susjedne zemlje.